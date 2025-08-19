المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
شيكابالا يناشد الرئيس السيسي لتوجيه الرعاية والاهتمام للزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:16 م 19/08/2025
شيكابالا

محمود عبد الرازق شيكابالا - قائد الزمالك السابق

ناشد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أزمة سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وكان نادي الزمالك قد أعلن مساء أمس الإثنين، سحب وزارة الإسكان أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر.

وأصدر شيكابالا بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء كالتالي:

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

بصفتي أحد أبناء نادي الزمالك العريق، يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم هذه المناشدة، ونحن نتابع يومًا بعد يوم الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادتكم الرشيدة، من أجل ترسيخ مكانة مصر وتعزيز قوتها في مختلف المجالات.

وكما أوليتم اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القوة الناعمة لمصر، فإن نادي الزمالك بما يمتلكه من تاريخ مشرف وقاعدة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، يُعد ركيزة مهمة من ركائز هذه القوة الناعمة التي ترفع اسم الوطن عاليًا.

وإيمانًا منا بالدور الوطني والرياضي والثقافي الذي يقوم به النادي، فإننا نلتمس من سيادتكم توجيه الرعاية والاهتمام اللازمين، بما يمكن نادي الزمالك من الاستمرار في أداء رسالته ودوره الوطني، ومواصلة مسيرته بما يليق بمكانته وبجمهوره الوفي.

كما نوجه رسالة إلى جماهير نادي الزمالك الكرام، بضرورة التكاتف والالتفاف حول ناديهم في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب المصلحة العامة للنادي فوق أي اعتبارات أو خلافات شخصية، بما يعكس دائمًا صورة الوفاء والانتماء التي عُرف بها جمهور الزمالك العظيم.

عبد الفتاح السيسي محمود شيكابالا أرض 6 أكتوبر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

