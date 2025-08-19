أثار محمد سعيد شيكا، حارس مرمى فاركو، الجدل بعدما تصدى للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء خلال مباراة طلائع الجيش.

ويلعب فاركو مع طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المكس في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وبدأت المباراة بشكل سريع حتى وصلت إلى الدقيقة الثانية التي كادت أن تعلن عن أولى أهداف المباراة لصالح فريق طلائع الجيش، حيث أخطأ شيكا في إبعاد الكرة لتصل للاعب طلائع الجيش الذي سددها بقوة لكن تصدى لها شيكا بيده من خارج منطقة الجزاء.

ورغم وجود تقنية الفيديو والشاشات التي تنقل المباراة من داخل استاد المكس، إلا أن حكم المباراة لم يعد لمشاهدة اللقطة من جديد على تقنية الفيديو.

طلائع الجيش بدأ بطولة الدوري المصري بالتعادل مع سموحة بنتيجة 1-1، ومن ثم الخسارة من المصري بنتيجة 3-0، أما فاركو فبدأ البطولة بالتعادل السلبي مع إنبي ومن ثم خسر من الأهلي بنتيجة 4-1.

فاركو يدخل هذه المباراة محتلا المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة، أما طلائع الجيش فيتواجد في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة أيضا.