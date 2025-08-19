أعرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن اعتذاره للجماهير والإعلام عما بدر منه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح فيريرا أن عصبيته في المؤتمر نجمت عن معاناته من آلام في الظهر، مما دفعه لإنهاء المؤتمر بشكل سريع، مؤكدًا تقديره لتفهم الجميع لموقفه.

دعم الجماهير

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري، تحدث فيريرا عن استعدادات الفريق وأدائه في المباريات السابقة، حيث قال: "نشكر جماهير الزمالك على دعمهم الرائع في مباراة المقاولون العرب، قدمنا كل ما في وسعنا لإسعادهم وجعلهم فخورين بنا، وسنواصل العمل لتحقيق تطلعاتهم".

الأداء الهجومي والتأقلم مع التحديات

وأضاف: "واجهنا تحديات في الثلث الأخير من الملعب خلال المباراة الماضية، حيث أثرت بعض الأخطاء على قدرتنا على تسجيل الأهداف، لكننا نتعلم من كل مباراة ونسعى لتحسين أدائنا يومًا بعد يوم".

وتابع المدير الفني للزمالك: "ظروف مباراة المقاولون كانت صعبة، خاصة جودة أرضية الملعب التي لم تكن مثالية، مما أثر على أسلوب لعبنا".

وأكمل: " المنافس اعتمد على الكرات الطويلة وإضاعة الوقت، لكن دورنا كفريق هو إيجاد حلول لهذه التحديات بدلاً من الشكوى، نحن سعداء لخوض مباراة مودرن سبورت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس".

فتوح وعدي وألفينا

وعن موقف الظهير الأيسر للفريق أحمد فتوح، قال فيريرا: "تحدثت مع فتوح أمس، وأظهر حماسًا كبيرًا، هذا الحماس انعكس على أدائه في التدريبات، على فتوح الآن أن يركز على كرة القدم، وأنا واثق أنه سيقدم أفضل مستوياته في الفترة المقبلة".

وعن الظهور الأول لعدي الدباغ وخوان ألفينا، علق: "عدي قدم أداءً مميزًا أمام المقاولون، ومع تحسن التنظيم الهجومي، سيكون قادرًا على تقديم المزيد، أما خوان ألفينا، فنحن على ثقة بأنه سيكون أحد أهم ركائز الفريق في المستقبل".