أثار الحكم محمود وفا، الجدل خلال إدارته لمباراة فاركو وطلائع الجيش المقامة في بطولة الدوري.

ويلعب فاركو مع طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المكس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومع حلول الدقيقة الثانية من الشوط الأول، أخطأ محمد سعيد شيكا، حارس مرمى فاركو، في إبعاد الكرة بعدما استلمها بشكل خاطئ، ليتمكن مهاجم طلائع الجيش من تسديدها بقوة تجاه الشباك إلا أنه تصدى لها بيده من خارج منطقة الجزاء.

ورغم وجود تقنية الفيديو والشاشات التي تنقل المباراة من داخل استاد المكس، إلا أن حكم المباراة لم يعد لمشاهدة اللقطة من جديد على تقنية الفيديو، والأغرب من ذلك أن حكم تقنية الفيديو محمد الشناوي لم يستدعه لمشاهدة اللعبة في لقطة أثارت الجدل الكبير وجعلت لاعبي طلائع الجيش يعترضون بشدة لعدم احتساب مخالفة لصالحهم مع طرد الحارس شيكا وفقا لقانون اللعبة.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، والتي تحدثت بشكل موسع عن حالات لمس الحارس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء عندما حدثت نفس الواقعة في مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشارت إلى أن حالات الطرد في قوانين كرة القدم، تنص على التالي: "يطرد اللاعب أو البديل أو المستبدل إذا حرم الفريق الخصم من تسجيل هدف أو من فرصة واضحة لتسجيل هدف من خلال تعمد لمس الكرة باليد".

وبحسب قوانين كرة القدم، يجب أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار:

- المسافة بين المخالفة والمرمى

- الاتجاه العام للكرة

- احتمالية السيطرة على الكرة أو الاحتفاظ بها

- موقع المدافعين وعددهم