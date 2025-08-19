شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة كهرباء الإسماعيلية والبنك الأهلي، إثارة كبيرة خلال اللقاء الذي أقيم استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وبادر أسامة فيصل بالتسجيل للبنك الأهلي في الدقيقة 90+5، قبل أن يتعادل أحمد حمزاوي لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 90+7.

ورفض كهرباء الإسماعيلية الخسارة الثانية في الدوري بعدما تلقى أول هزيمة من الجونة في الجولة الأولى بنتيجة 1-0، ومن ثم تعادل بنتيجة 2-2 مع بتروجيت في الجولة الثانية.

أما فريق البنك الأهلي فتعادل للمرة الثالثة بعدما مباراة الجولة الأولى أمام غزل المحلة والتي انتهت دون أهداف، ومن ثم خسر البنك الأهلي من حرس الحدود في الجولة الثانية بنتيجة 1-0.

وبهذه النتيجة، يحصد كهرباء الإسماعيلية النقطة الثانية في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين أيضا.

كهرباء الإسماعيلية يستضيف نظيره سموحة يوم 26 أغسطس المقبل، بينما يلعب البنك الأهلي مع الاتحاد يوم الأحد الموافق 24 أغسطس في الجولة الرابعة للبطولة المحلية.

يُشار إلى أن كهرباء الإسماعيلية أحد الأندية الصاعدة للدوري المصري الممتاز رفقة الثنائي: "المقاولون العرب ووادي دجلة".