المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباراة الـ+90.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع البنك الأهلي في الوقت القاتل

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:12 م 19/08/2025
كهرباء الإسماعيلي والبنك الأهلي

صورة من مباراة كهرباء الإسماعيلية والبنك الأهلي

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة كهرباء الإسماعيلية والبنك الأهلي، إثارة كبيرة خلال اللقاء الذي أقيم استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وبادر أسامة فيصل بالتسجيل للبنك الأهلي في الدقيقة 90+5، قبل أن يتعادل أحمد حمزاوي لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 90+7.

ورفض كهرباء الإسماعيلية الخسارة الثانية في الدوري بعدما تلقى أول هزيمة من الجونة في الجولة الأولى بنتيجة 1-0، ومن ثم تعادل بنتيجة 2-2 مع بتروجيت في الجولة الثانية.

أما فريق البنك الأهلي فتعادل للمرة الثالثة بعدما مباراة الجولة الأولى أمام غزل المحلة والتي انتهت دون أهداف، ومن ثم خسر البنك الأهلي من حرس الحدود في الجولة الثانية بنتيجة 1-0.

وبهذه النتيجة، يحصد كهرباء الإسماعيلية النقطة الثانية في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين أيضا.

كهرباء الإسماعيلية يستضيف نظيره سموحة يوم 26 أغسطس المقبل، بينما يلعب البنك الأهلي مع الاتحاد يوم الأحد الموافق 24 أغسطس في الجولة الرابعة للبطولة المحلية.

يُشار إلى أن كهرباء الإسماعيلية أحد الأندية الصاعدة للدوري المصري الممتاز رفقة الثنائي: "المقاولون العرب ووادي دجلة".

مباراة كهرباء الإسماعيلية القادمة
الدوري المصري البنك الأهلي كهرباء الإسماعيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520792/مباراة-الـ-90-كهرباء-الإسماعيلية-يتعادل-مع-البنك-الأهلي-في-الوقت-القاتل", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"مباراة الـ+90.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع البنك الأهلي في الوقت القاتل", "alternativeHeadline":"كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع البنك الأهلي", "description": "شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة كهرباء الإسماعيلية والبنك الأهلي، إثارة كبيرة خلال اللقاء الذي أقيم استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/19/534724310-781918477666947-1921229370846990730-n2025_8_19_20_10.webp", "keywords": "كهرباء الإسماعيلية-البنك الأهلي-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520792/مباراة-الـ-90-كهرباء-الإسماعيلية-يتعادل-مع-البنك-الأهلي-في-الوقت-القاتل", "articleBody": "شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة كهرباء الإسماعيلية والبنك الأهلي، إثارة كبيرة خلال اللقاء الذي أقيم استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.وبادر أسامة فيصل بالتسجيل للبنك الأهلي في الدقيقة 90+5، قبل أن يتعادل أحمد حمزاوي لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 90+7.ورفض كهرباء الإسماعيلية الخسارة الثانية في الدوري بعدما تلقى أول هزيمة من الجونة في الجولة الأولى بنتيجة 1-0، ومن ثم تعادل بنتيجة 2-2 مع بتروجيت في الجولة الثانية.أما فريق البنك الأهلي فتعادل للمرة الثالثة بعدما مباراة الجولة الأولى أمام غزل المحلة والتي انتهت دون أهداف، ومن ثم خسر البنك الأهلي من حرس الحدود في الجولة الثانية بنتيجة 1-0.وبهذه النتيجة، يحصد كهرباء الإسماعيلية النقطة الثانية في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين أيضا.كهرباء الإسماعيلية يستضيف نظيره سموحة يوم 26 أغسطس المقبل، بينما يلعب البنك الأهلي مع الاتحاد يوم الأحد الموافق 24 أغسطس في الجولة الرابعة للبطولة المحلية.يُشار إلى أن كهرباء الإسماعيلية أحد الأندية الصاعدة للدوري المصري الممتاز رفقة الثنائي: "المقاولون العرب ووادي دجلة".", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/19/534724310-781918477666947-1921229370846990730-n2025_8_19_20_10.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 19T20:12: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-19T20:19:36+03:00", "datePublished" : "2025-08-19T20:12:00+03:00" }