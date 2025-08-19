المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الاتحاد يخطف فوزًا مثيرًا من الإسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:04 م 19/08/2025
الإسماعيلي

الإسماعيلي يواجه الاتحاد

حقق الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي بنتيجة 1-0، في مباراة مثيرة أقيمت مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

المباراة، التي شهدت أحداثًا دراماتيكية، منحت الاتحاد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، بينما واصل الإسماعيلي نزيف النقاط.

أحداث مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد

انطلقت المباراة بحذر من كلا الفريقين، حيث سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول، لكن التوتر تصاعد مع نهايته عندما طرد الحكم أحمد سامي، المدير الفني للاتحاد السكندري، بعد انتهاء الشوط بسبب اعتراضه على قرارات الحكم.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

وفي الشوط الثاني، كسر جون إيبوكا حالة الجمود بتسجيل هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 66، مستغلاً تمريرة مميزة.

حاول الإسماعيلي العودة إلى المباراة، لكن الحكم ألغى هدفًا له في الدقيقة 86 بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 90+1، طرد حارس مرمى الإسماعيلي عبد الله جمال بسبب اعتراض غير لائق، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد.

طالع ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

بهذا الفوز، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 3 نقاط، متخلصًا من ذيل الترتيب، بينما بقي الإسماعيلي في المركز العشرين بنقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات.

الإسماعيلي الدوري المصري الاتحاد السكندري الإسماعيلي ضد الاتحاد

