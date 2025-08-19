المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المندوه: نناشد رئيس الجمهورية.. وبدون أرض أكتوبر الزمالك لن يعود

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:29 م 19/08/2025
حسام المندوه

حسام المندوه - أمين صندوق نادي الزمالك

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تفاصيل أزمة النادي مع أرض 6 أكتوبر التي تم سحبها من قبل وزارة الإسكان.

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة النهار: "بالنيابة عن جماهير الزمالك أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأن أرض أكتوبر هي قبلة الحياة لنادي الزمالك، وبدون هذه الأرض الزمالك لن يقوم من جديد".

وأضاف: "في نوفمبر 2023 تسلمنا ملف أرض أكتوبر وكانت هناك بعض الأمور التي تحتاج للتنظيم ورقيًا وتعاقديًا، وبدأنا نعمل في التعاقدات والتعديلات الخاصة بالمخطط التفصيلي للنادي، وحصلنا على موافقة من وزير الإسكان ومعها مهلة تنتهي في ديسمبر 2025 يعني تقريبا عام و3 أشهر".

وواصل: "أول شيء كنا سنتسلمه في أكتوبر القادم 24 ملعبًا لكرة القدم لقطاع الناشئين وللفريق الأول، وطلبنا مهلة إضافية استثنائية وبالفعل حصلنا على الموافقة بأن المهلة الجديدة تنتهي في سبتمبر 2026 وكانت مهلة منطقية لنا لنعمر 129 فدان".

وتابع المندوه: "فوجئنا بنزول هيئة المجتمعات العمرانية تدعي أنها ستسحب الأرض لوجود قرار بذلك، نحن لم يصل إلينا أي قرارات لسحب الأرض أو تهديد بذلك".

وشدد أمين صندوق الزمالك: "هناك إنشاءات وأعمال تحت الأرض صُرفت على هذه الأرض، وخلال أيام كنا سنرى الملاعب موجودة على أرض الواقع، وتعاقدنا مع مؤسسات وجهات في الدولة مثل البنوك، أعتقد أن الزمالك في موقف لا يُحسد عليه".

واستكمل: "التصرف في جزء من الأرض بشكل غير قانوني؟ تعاقدنا مع جهة سيادية كبيرة وبالتالي استحالة أن يكون هناك إجراء غير قانوني أو غير منضبط بنسبة مليون في المئة، جميع الأوراق منضبطة، وبالتالي كل هذا كلام عار من الصحة".

وأنهى: "كل الأمر أننا حولنا مساحة 20 فدان لمنطقة استثمارية عبر تراخيص معينة ودفعنا مقابل لها وبالتالي حق الدولة تم دفعه في هذا الشأن".

الزمالك رئيس الجمهورية أرض 6 أكتوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520802/المندوه-نناشد-رئيس-الجمهورية-وبدون-أرض-أكتوبر-الزمالك-لن-يعود", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"المندوه: نناشد رئيس الجمهورية.. وبدون أرض أكتوبر الزمالك لن يعود", "alternativeHeadline":"المندوه: نناشد رئيس الجمهورية لحل أزمة أرض أكتوبر", "description": "كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تفاصيل أزمة النادي مع أرض 6 أكتوبر التي تم سحبها من قبل وزارة الإسكان.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/2/13/162024_2_13_0_34.webp", "keywords": "الزمالك-رئيس الجمهورية-أرض 6 أكتوبر", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520802/المندوه-نناشد-رئيس-الجمهورية-وبدون-أرض-أكتوبر-الزمالك-لن-يعود", "articleBody": "كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تفاصيل أزمة النادي مع أرض 6 أكتوبر التي تم سحبها من قبل وزارة الإسكان.وقال المندوه في تصريحات عبر قناة النهار: "بالنيابة عن جماهير الزمالك أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأن أرض أكتوبر هي قبلة الحياة لنادي الزمالك، وبدون هذه الأرض الزمالك لن يقوم من جديد".وأضاف: "في نوفمبر 2023 تسلمنا ملف أرض أكتوبر وكانت هناك بعض الأمور التي تحتاج للتنظيم ورقيًا وتعاقديًا، وبدأنا نعمل في التعاقدات والتعديلات الخاصة بالمخطط التفصيلي للنادي، وحصلنا على موافقة من وزير الإسكان ومعها مهلة تنتهي في ديسمبر 2025 يعني تقريبا عام و3 أشهر".وواصل: "أول شيء كنا سنتسلمه في أكتوبر القادم 24 ملعبًا لكرة القدم لقطاع الناشئين وللفريق الأول، وطلبنا مهلة إضافية استثنائية وبالفعل حصلنا على الموافقة بأن المهلة الجديدة تنتهي في سبتمبر 2026 وكانت مهلة منطقية لنا لنعمر 129 فدان".وتابع المندوه: "فوجئنا بنزول هيئة المجتمعات العمرانية تدعي أنها ستسحب الأرض لوجود قرار بذلك، نحن لم يصل إلينا أي قرارات لسحب الأرض أو تهديد بذلك".وشدد أمين صندوق الزمالك: "هناك إنشاءات وأعمال تحت الأرض صُرفت على هذه الأرض، وخلال أيام كنا سنرى الملاعب موجودة على أرض الواقع، وتعاقدنا مع مؤسسات وجهات في الدولة مثل البنوك، أعتقد أن الزمالك في موقف لا يُحسد عليه".واستكمل: "التصرف في جزء من الأرض بشكل غير قانوني؟ تعاقدنا مع جهة سيادية كبيرة وبالتالي استحالة أن يكون هناك إجراء غير قانوني أو غير منضبط بنسبة مليون في المئة، جميع الأوراق منضبطة، وبالتالي كل هذا كلام عار من الصحة".وأنهى: "كل الأمر أننا حولنا مساحة 20 فدان لمنطقة استثمارية عبر تراخيص معينة ودفعنا مقابل لها وبالتالي حق الدولة تم دفعه في هذا الشأن".", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/2/13/162024_2_13_0_34.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 19T21:29: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-19T21:28:47+03:00", "datePublished" : "2025-08-19T21:29:00+03:00" }