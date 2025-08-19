كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تفاصيل أزمة النادي مع أرض 6 أكتوبر التي تم سحبها من قبل وزارة الإسكان.

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة النهار: "بالنيابة عن جماهير الزمالك أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأن أرض أكتوبر هي قبلة الحياة لنادي الزمالك، وبدون هذه الأرض الزمالك لن يقوم من جديد".

وأضاف: "في نوفمبر 2023 تسلمنا ملف أرض أكتوبر وكانت هناك بعض الأمور التي تحتاج للتنظيم ورقيًا وتعاقديًا، وبدأنا نعمل في التعاقدات والتعديلات الخاصة بالمخطط التفصيلي للنادي، وحصلنا على موافقة من وزير الإسكان ومعها مهلة تنتهي في ديسمبر 2025 يعني تقريبا عام و3 أشهر".

وواصل: "أول شيء كنا سنتسلمه في أكتوبر القادم 24 ملعبًا لكرة القدم لقطاع الناشئين وللفريق الأول، وطلبنا مهلة إضافية استثنائية وبالفعل حصلنا على الموافقة بأن المهلة الجديدة تنتهي في سبتمبر 2026 وكانت مهلة منطقية لنا لنعمر 129 فدان".

وتابع المندوه: "فوجئنا بنزول هيئة المجتمعات العمرانية تدعي أنها ستسحب الأرض لوجود قرار بذلك، نحن لم يصل إلينا أي قرارات لسحب الأرض أو تهديد بذلك".

وشدد أمين صندوق الزمالك: "هناك إنشاءات وأعمال تحت الأرض صُرفت على هذه الأرض، وخلال أيام كنا سنرى الملاعب موجودة على أرض الواقع، وتعاقدنا مع مؤسسات وجهات في الدولة مثل البنوك، أعتقد أن الزمالك في موقف لا يُحسد عليه".

واستكمل: "التصرف في جزء من الأرض بشكل غير قانوني؟ تعاقدنا مع جهة سيادية كبيرة وبالتالي استحالة أن يكون هناك إجراء غير قانوني أو غير منضبط بنسبة مليون في المئة، جميع الأوراق منضبطة، وبالتالي كل هذا كلام عار من الصحة".

وأنهى: "كل الأمر أننا حولنا مساحة 20 فدان لمنطقة استثمارية عبر تراخيص معينة ودفعنا مقابل لها وبالتالي حق الدولة تم دفعه في هذا الشأن".