البرازيلي العاشر.. إيفرتون يعيد رقصة "السامبا" إلى الدوري المصري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:25 م 19/08/2025
إيفرتون

إيفرتون - لاعب بيراميدز

سجل البرازيلي إيفرتون، لاعب نادي بيراميدز هدف فريقه الأول في مباراة المصري ببطولة الدوري.

ويلعب المصري مع بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبطريقة مهارية للغاية، أحرز إيفرتون الهدف الأول لبيراميدز بعدما راوغ أكثر من لاعب من المصري ومن ثم سدد كرة أرضية قوية سكنت شباك عصام ثروت حارس المصري البورسعيدي.

قائمة اللاعبين البرازيليين الذين سجلوا في الدوري المصري

ولم يكن هذا اللاعب البرازيلي الأول الذي يسجل في بطولة الدوري المصري الممتاز، بل سبقه أكثر من لاعب وأخرهم برونو سافيو الذي انضم إلى النادي الأهلي قادما من بوليفار البوليفي.

ومن بين قائمة اللاعبين البرازيليين الذين سجلوا في الدوري المصري كان كينو الذي ارتدى قميص بيراميدز ونجح في تسجيل 8 أهداف، بالإضافة إلى فابيو جونيور الذي جاء إلى الأهلي في موسم 2011-12 وسجل هدف وحيد.

وجاءت القائمة بالكامل "وفقا لترانسفير ماركت" كالتالي:

1- كينو.. سجل 8 أهداف مع بيراميدز في موسم 2018-19.

2- لوكاس ريبامار سجل هدفين مع بيراميدز في موسم 2018-19.

3- جونيور سجل هدفين مع المريخ في موسم 1993-94.

4- فابيو جونيور سجل هدف مع الأهلي في موسم 2011-12.

5- بينهور سجل هدف مع الأهلي في موسم 2003-04.

6- كارلوس إدواردو سجل هدف مع بيراميدز في موسم 2018-19.

7- جون لينون سجل هدفا مع الداخلية في موسم 2017-18.

8- برونو سافيو سجل مع الأهلي هدفا في موسم 2022-23.

9- جيانكارلو مورو سجل مع الاتحاد هدفا في موسم 2009-10.

10- إيفرتون سجل مع بيراميدز أولى أهدافه في موسم 2025-26.

مباراة المصري القادمة
الأهلي المصري الدوري المصري إيفرتون بيراميدز

