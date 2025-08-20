المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل مباراة غزل المحلة.. "يلا كورة" يكشف حالة مصابي الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:56 م 19/08/2025 تعديل في 20/08/2025
الأهلي

فريق الأهلي

اتضح موقف المصابين في النادي الأهلي، بعد نهاية الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري الممتاز، إذ يقام اللقاء في ملعب غزل المحلة في السادسة مساءً.

الحكم لم يدنه.. مصدر ليلا كورة: إيقاف محمد هاني مباراة واحدة عن الأهلي

موقف المصابين في الأهلي

حالة إمام عاشور

ذكر مصدر لـ"يلا كورة" أن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، أصبح جاهزًا من الناحية الطبية، واستدل بذلك على مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، موضحًا أنه سيصبح جاهزًا قبل مباراة الأحمر المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته، أن قرار مشاركة إمام عاشور رفقة الأهلي، سيتوقف على حالة اللاعب البدنية، إذ ابتعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق لمدة وصلت إلى شهرين، على خلفية الإصابة التي تعرض لها.

وأكمل المصدر بأن إمام عاشور أصبح جاهزًا من الجانب الطبي، وقرار مشاركته أمام غزل المحلة بيد الجهاز الفني للنادي الأهلي.

مصدر ليلا كورة: الأهلي يقترب من إنهاء إجراءات رحيل وسام أبو علي بعد وصول القسط الأول

موقف مروان عطية

وكشف مصدر لـ"يلا كورة" حالة مروان عطية، إذ أوضح أن اللاعب سيعود أولًا إلى الجراح الذي أجرى له الجراحة، وسيتحدد على ذلك موعد العودة إلى التدريبات بالأهلي.

وأشار المصدر إلى أن مروان عطية يؤدي في الوقت الحالي برنامج تأهيلي، موضحًا أنه يسير بشكل جيد.

حالة تريزجيه وداري

اشتكى ثنائي الأهلي، محمود حسن تريزيجيه وأشرف داري، من بعض الآلام العضلية الخفيفة، إلا أنهما في الوقت الحالي في كامل الجاهزية لمواجهة الفريق المقبلة.

الأهلي الدوري المصري النادي الأهلي

