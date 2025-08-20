بدأت رابطة الأنف في الانتشار بين اللاعبين في الدوري المصري، إذ ظهرت في عدة مناسبات خلال الموسم الجاري من المسابقة، ويأتي ذلك في ظل البحث المتزايد عن الأدوات التي تعمل على تدفق الأكسجين إلى الجسم، وتحسين عملية التنفس.

ظهرت رابطة الأنف في الوقت الحالي، بعد أن سبقها ظهور دهان يحتوي على مادة تعمل على منح الشعور بالانتعاش والبرودة، وهو ما يعطي راحة في التنفس عند بذل المجهود.

ما هي رابطة الأنف اللاصقة؟

صممت رابطة الأنف اللاصقة، من أجل مساعدة الرياضيين الذين يعانون من الضيق في مجرى التنفس أو مشاكل في الجيوب الأنفية، إذ تعمل على تسهيل دخول وخروج الهواء وبالتالي زيادة كفاءة التنفس أثناء بذل المجهود البدني الكبير.

وتعمل رابطة الأنف على توسع فتحة الأنف بشكل ملحوظ، مما يعطي سهولة في التنفس بشكل أفضل، خاصة في الأوقات التي تستلزم بذل المجهود، رغم أنه تأثيرها ليس كبيرًا على كمية الأكسجين الكلية في الجسم، إلا إنه يساعد في تسهيل التنفس.

يذكر موقع "biomedical" أن الدراسة أجريت على 47 متطوعًا (14 رجلًا و33 امرأة)، تتراوح أعمارهم بين 17 و51 عامًا.

وطُلب من المتطوعين التنفس بشكل طبيعي في جهاز التنفس الأنفي المتقدم، باستخدام قناع أنفي فموي مع أو بدون شرائط أنفية.

وقاس جهاز التنفس الأنفي المتقدم، مقاومة الجهاز التنفسي أثناء الشهيق والزفير، وتبين أن شرائط الأنف عند قياسها باستخدام مقياس ضغط الأنف ويكون التأثير متساويًا أثناء الزفير والشهيق.

الجانب الإيجابي

ظهور رابطة الأنف في الدوري المصري، خطوة تعكس انتقال التطورات الطبية والرياضية من أوروبا إلى الدوري المصري، وهو ما سيساعد على تحسين الأداء البدني والقدرة على التركيز أثناء المباريات.

رأي طبيب سيراميكا

وكشف خالد الشناوي، طبيب فريق سيراميكا كليوباترا، في تصريحات خاصة أن بعض لاعبيه بالفعل جربوا هذه الأداة:

"اللاعب الذي يعاني من مشكلة في التنفس يستفيد منها بشكل كبير، لأنها توسع مجرى الهواء وتُسهّل التنفس، بينما اللاعب السليم قد يشعر بعدم توافق، لأنها تدخل كمية هواء أكبر من الطبيعي وهذا قد لا يتماشى مع قدرة الرئة".

وأكد الشناوي أن الأداة قد تكون مهمة جدًا وفعّالة للاعبين الذين يواجهون مشاكل صحية معينة، أما من لا يعاني من أي مشكلة فلا داعي لاستخدامها.

ظهور هذه الأداة في الدوري المصري يُعد خطوة طبيعية مع انتقال التطورات الطبية والرياضية من أوروبا إلى المنطقة، وقد يفتح الباب أمام لاعبين آخرين لتجربتها، خاصة وأنها تساعد على تحسين الأداء البدني والقدرة على التركيز أثناء المباريات.