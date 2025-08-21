أعلنت لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباراة الزمالك ضد نظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، موسم 2025-26.

مباراة الزمالك ومودرن سبورت، تقام في التاسعة مساء الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس، لحساب منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري.

حكام مباراة الزمالك ومودرن سبورت

يدير مباراة الزمالك ومودرن سبورت تحكيميًا، مصطفى الشهدي حكم ساحة، سامي هلهل مساعد أول وعمر فتحي مساعد ثاني، وأحمد ناجي حكم رابع.

بينما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة الزمالك ومودرن سبورت، الحكم حسام عزب ومحمد محمود لطفي.

الزمالك كان انتصر في أولى مباريات الموسم الجديد على حساب سيراميكا كليوباترا (2-0)، وتعادل سلبياً في الجولة الثانية أمام المقاولون العرب.

وزارة الإسكان توضح أسباب سحب أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر

حكام مباريات الخميس

جاءت اختيارات لجنة الحكام لبقية مباريات يوم الخميس في الجولة الثالثة كالتالي:

- المقاولون العرب ضد حرس الحدود: محمود دسوقي (حكماً للساحة)، عماد فرج وأسامة هشام (مساعدين)، عمرو عابدين (حكماً رابعاً)، الدولي أحمد الغندور وأحمد ماجد (تقنية الفيديو).

- سموحة ضد زد: الدولي محمود البنا (حكماً للساحة)، مصطفى حسن ومحمود دين (مساعدين)، محمود منصور (حكماً رابعاً)، محمد عبد العزيز وعبد الحكيم ناصر (تقنية الفيديو).