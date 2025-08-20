المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الإسماعيلي: ما يحدث معنا بعيد عن مبدأ المساواة.. ولن نصمت على الأخطاء التحكيمية

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

12:54 ص 20/08/2025
الإسماعيلي

صورة أرشيفية

عبر أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة بنادي الإسماعيلي، عن استياءه من الأداء التحكيمي، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم الاتحاد السكندري مباراته أمام نظيره الإسماعيلي، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري، وأقيمت المواجهة على ملعب السلام.

الاتحاد يخطف فوزًا مثيرًا من الإسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري

تصريحات العجوز

وأدلى أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة بالإسماعيلي، بعدة تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي، مشيرًا خلالها إلى إن حكم المباراة تحامل على الفريق في الكثير من القرارات التي أثرت على نتيجة المباراة بشكل كبير، على حد تعبيره.

وقال العجوز: "الحكم استخدم الحكم سلوك عدواني مع الحارس عبدالله جمال، ثم عاد ليتخذ قرار بطرده في لقطة لا أستطيع تفسيرها حتى الآن".

وأضاف: "هذه هي المباراة الثالثة لنا في الموسم وفي كل مباراة يتم طرد لاعب من فريقنا بشكل غريب وغير مفهوم".

وتابع العجوز: "طالبنا في بداية الموسم بضرورة المساواة بين جميع الأندية، لكن ما يحدث في المباريات بعيد كل البعد عن تحقيق مبدأ المساواة، وهذا يخل بنظام المسابقة".

وواصل: "كيف أن يتولى الحكم محمد أحمد الشناوي قيادة مباراتين على تقنية الفار للإسماعيلي، هل لا يوجد حكام فار غيره، الغريب في الأمر أن لقطة هدف التعادل الذي تم إلغاءه واضحة للجميع ولا يوجد داعي لإلغاء الهدف".

وأتم حديثه: "لن نقبل بظلم الإسماعيلي ولن نصمت على تلك الأخطاء التحكيمية الغريبة التي كلفتنا فقدان النقاط في بداية المشوار".

مصطفى الشهدي حكما لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري الاتحاد السكندري

