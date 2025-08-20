عبر محمد ناجي جدو، المدرب العام لنادي بيراميدز، عن اندهاشه الشديد من ما وصفه بتعنت الحكام ضد السماوي خلال مبارياته الـ3 الأولى بالدوري المصري الممتاز.

وسقط نادي بيراميدز في فخ التعادل أمام نظيره المصري بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جرت بين الفريقين لحساب منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري المصري، واستضاف اللقاء ملعب السويس الجديد.

تصريحات جدو

أكد محمد ناجي جدو، المدرب العام بنادي بيراميدز، في تصريحات عبر مركز السماوي الإعلامي، أنه طوال 6 سنوات لعبها الفريق في منافسات أفريقيا لم يتلق سوى بطاقتين حمراء فقط.

وأشار جدو إلى أن بيراميدز خلال 3 مباريات فقط، تعرض الفريق لأربعة بطاقات حمراء إلى جانب عدد وصفه بالهائل من البطاقات الصفراء، متسائلًا ما هي الرسالة التي يسعى الحكام لتوصيلها لبيراميدز بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف جدو أن طاقم الحكام في مباراة الفريق أمام المصري، ارتكب عدة أخطاء واضحة تمامًا باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للمصري، بعد أن لمس محمد حمدي الكرة أولًا دون أي عرقلة للمنافس خلال تلك اللعبة.

وطرح جدو سؤالًا عن سر قرار لجنة الحكام بتعيين نفس الحكم لتولي مسئولية تقنية الفيديو في مباراتين للفريق، من أصل ثلاث مباريات خاضها السماوي بالدوري، وذلك خلال مواجهتي دجلة والمصري.

وأتم مدرب بيراميدز العام حديثه أن تقنية الفيديو هي من أكد احتساب ركلة الجزاء دون مطالبة الحكم بمراجعتها.

