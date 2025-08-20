المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد التعادل أمام المصري.. بيراميدز ينتقد الأداء التحكيمي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:07 ص 20/08/2025
بيراميدز

صورة من مباراة بيراميدز أمام المصري

عبر محمد ناجي جدو، المدرب العام لنادي بيراميدز، عن اندهاشه الشديد من ما وصفه بتعنت الحكام ضد السماوي خلال مبارياته الـ3 الأولى بالدوري المصري الممتاز.

وسقط نادي بيراميدز في فخ التعادل أمام نظيره المصري بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جرت بين الفريقين لحساب منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري المصري، واستضاف اللقاء ملعب السويس الجديد.

قانون ركلات الجزاء.. لماذا ألغى الحكم هدف صلاح محسن أمام بيراميدز؟

تصريحات جدو

أكد محمد ناجي جدو، المدرب العام بنادي بيراميدز، في تصريحات عبر مركز السماوي الإعلامي، أنه طوال 6 سنوات لعبها الفريق في منافسات أفريقيا لم يتلق سوى بطاقتين حمراء فقط.

وأشار جدو إلى أن بيراميدز خلال 3 مباريات فقط، تعرض الفريق لأربعة بطاقات حمراء إلى جانب عدد وصفه بالهائل من البطاقات الصفراء، متسائلًا ما هي الرسالة التي يسعى الحكام لتوصيلها لبيراميدز بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف جدو أن طاقم الحكام في مباراة الفريق أمام المصري، ارتكب عدة أخطاء واضحة تمامًا باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للمصري، بعد أن لمس محمد حمدي الكرة أولًا دون أي عرقلة للمنافس خلال تلك اللعبة.

وطرح جدو سؤالًا عن سر قرار لجنة الحكام بتعيين نفس الحكم لتولي مسئولية تقنية الفيديو في مباراتين للفريق، من أصل ثلاث مباريات خاضها السماوي بالدوري، وذلك خلال مواجهتي دجلة والمصري.

وأتم مدرب بيراميدز العام حديثه أن تقنية الفيديو هي من أكد احتساب ركلة الجزاء دون مطالبة الحكم بمراجعتها.

احتفظ بالصدارة.. المصري يجبر بيراميدز على التعادل في قمة الـ4 أهداف

موعد مباراة بيراميدز المقبلة.. الدفاع الجوي ينتظر مودرن سبورت

الدوري المصري بيراميدز محمد جدو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520828/بعد-التعادل-أمام-المصري-بيراميدز-ينتقد-الأداء-التحكيمي", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بعد التعادل أمام المصري.. بيراميدز ينتقد الأداء التحكيمي", "alternativeHeadline":"بعد التعادل أمام المصري.. بيراميدز ينتقد أداء التحكيم", "description": "عبر محمد ناجي جدو، المدرب العام لنادي بيراميدز، عن اندهاشه الشديد من ما وصفه بتعنت الحكام ضد السماوي خلال مبارياته الـ3 الأولى بالدوري المصري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/19/رص2025_8_19_22_39.webp", "keywords": "الدوري المصري-بيراميدز-محمد جدو", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520828/بعد-التعادل-أمام-المصري-بيراميدز-ينتقد-الأداء-التحكيمي", "articleBody": "عبر محمد ناجي جدو، المدرب العام لنادي بيراميدز، عن اندهاشه الشديد من ما وصفه بتعنت الحكام ضد السماوي خلال مبارياته الـ3 الأولى بالدوري المصري الممتاز.وسقط نادي بيراميدز في فخ التعادل أمام نظيره المصري بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جرت بين الفريقين لحساب منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري المصري، واستضاف اللقاء ملعب السويس الجديد.قانون ركلات الجزاء.. لماذا ألغى الحكم هدف صلاح محسن أمام بيراميدز؟تصريحات جدوأكد محمد ناجي جدو، المدرب العام بنادي بيراميدز، في تصريحات عبر مركز السماوي الإعلامي، أنه طوال 6 سنوات لعبها الفريق في منافسات أفريقيا لم يتلق سوى بطاقتين حمراء فقط.وأشار جدو إلى أن بيراميدز خلال 3 مباريات فقط، تعرض الفريق لأربعة بطاقات حمراء إلى جانب عدد وصفه بالهائل من البطاقات الصفراء، متسائلًا ما هي الرسالة التي يسعى الحكام لتوصيلها لبيراميدز بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا.وأضاف جدو أن طاقم الحكام في مباراة الفريق أمام المصري، ارتكب عدة أخطاء واضحة تمامًا باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للمصري، بعد أن لمس محمد حمدي الكرة أولًا دون أي عرقلة للمنافس خلال تلك اللعبة.وطرح جدو سؤالًا عن سر قرار لجنة الحكام بتعيين نفس الحكم لتولي مسئولية تقنية الفيديو في مباراتين للفريق، من أصل ثلاث مباريات خاضها السماوي بالدوري، وذلك خلال مواجهتي دجلة والمصري.وأتم مدرب بيراميدز العام حديثه أن تقنية الفيديو هي من أكد احتساب ركلة الجزاء دون مطالبة الحكم بمراجعتها.احتفظ بالصدارة.. المصري يجبر بيراميدز على التعادل في قمة الـ4 أهدافموعد مباراة بيراميدز المقبلة.. الدفاع الجوي ينتظر مودرن سبورت", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/19/رص2025_8_19_22_39.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 20T01:07: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-20T01:07:12+03:00", "datePublished" : "2025-08-20T01:07:00+03:00" }