نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الثلاثاء، لعل أبرزها هي إصدار نادي الزمالك لبيان أكد خلاله على أن انعقاد مجلس إدارته وذلك لمتابعة التطورات الخاصة بسحب أرض الأبيض بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة للكشف عن حالة مصابي الأهلي وتتويج محمد صلاح لاعب ليفربول بأفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين.

وجاءت أبرز موضوعات أمس الثلاثاء كالتالي:

"تضمن أخطاء فجة".. المستشار القانوني للزمالك يعلق على بيان وزارة الإسكان بشأن أرض النادي

علق كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، على بيان وزارة الإسكان المتعلق بسحب الأرض المخصصة للفريق الأبيض في مدينة 6 أكتوبر.

بعد التعادل أمام المصري.. بيراميدز ينتقد الأداء التحكيمي

عبر محمد ناجي جدو، المدرب العام لنادي بيراميدز، عن اندهاشه الشديد من ما وصفه بتعنت الحكام ضد السماوي خلال مبارياته الـ3 الأولى بالدوري المصري الممتاز.

للمرة الثالثة في تاريخه.. صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين

توج الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن موسم 2024/2025، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

احتفظ بالصدارة.. المصري يجبر بيراميدز على التعادل في قمة الـ4 أهداف

تمسك النادي المصري البورسعيدي بصدارة جدول الترتيب في الدوري المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما أجبر ضيفه بيراميدز على التعادل (2-2) في قمة أقيمت على ملعب السويس الجديد ضمن الجولة الثالثة.

قبل مباراة غزل المحلة.. "يلا كورة" يكشف حالة مصابي الأهلي

اتضح موقف المصابين في النادي الأهلي، بعد نهاية الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وزارة الإسكان توضح أسباب سحب أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سبب سحب الأرض الخاصة بنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.

وفاة والد الشناوي حارس الأهلي في حادث بطريق الواحات

كشف مصدر تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي بطريق الواحات مساء الثلاثاء.

"مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم".. الزمالك يصدر بيانًا بعد سحب أرض 6 أكتوبر

أصدر نادي الزمالك بيانًا، أكد خلاله على أن مجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، في حالة انعقاد تام، وذلك لمتابعة التطورات الخاصة بسحب أرض الأبيض بمدينة السادس من أكتوبر.

مصدر ليلا كورة: الأهلي يقترب من إنهاء إجراءات رحيل وسام أبو علي بعد وصول القسط الأول

كشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن القلعة الحمراء تسلمت القسط الأول من صفقة انتقال وسام أبو علي، والمقدر بـ4 ملايين دولار.

مصدر ليلا كورة: 4 لاعبين خارج حسابات معسكر المنتخب.. وشكوك حول موقف 5 آخرين

كشف مصدر اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن هناك عددًا من اللاعبين لن يتمكنوا من اللحاق بالمعسكر المقبل بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مع أنديتهم خلال الفترة الماضية.