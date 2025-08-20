تتواصل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2025، حيث تُقام عدة مواجهات مرتقبة بين الفرق.

ومن أبرز لقاءات اليوم، مواجهة وادي دجلة أمام بتروجيت، بالإضافة إلى صدام غزل المحلة مع الجونة، فيما يسعى سيراميكا كليوباترا لمواصلة نتائجه الإيجابية عندما يلتقي إنبي.

وفي السعودية يقابل الأهلي نظيره القادسية في قبل نهائي كأس السوبر السعودي.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم:

سيراميكا كليوباترا × إنبي – 6:00 مساءً – أون تايم سبورت 1

وادي دجلة × بتروجيت – 9:00 مساءً – أون تايم سبورت 2

غزل المحلة × الجونة – 9:00 مساءً – أون تايم سبورت 1

الأهلي × القادسية 3:00 مساءً قناة ثمانية