للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

السوبر السعودي والدوري المصري.. جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:05 ص 20/08/2025
أهلي جدة

الأهلي السعودي

تتواصل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2025، حيث تُقام عدة مواجهات مرتقبة بين الفرق.

ومن أبرز لقاءات اليوم، مواجهة وادي دجلة أمام بتروجيت، بالإضافة إلى صدام غزل المحلة مع الجونة، فيما يسعى سيراميكا كليوباترا لمواصلة نتائجه الإيجابية عندما يلتقي إنبي.

وفي السعودية يقابل الأهلي نظيره القادسية في قبل نهائي كأس السوبر السعودي.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم:

سيراميكا كليوباترا × إنبي – 6:00 مساءً – أون تايم سبورت 1

وادي دجلة × بتروجيت – 9:00 مساءً – أون تايم سبورت 2

غزل المحلة × الجونة – 9:00 مساءً – أون تايم سبورت 1

الأهلي × القادسية 3:00 مساءً قناة ثمانية

الأهلي الدوري المصري القادسية غزل المحلة

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

