بالتأكيد لا صوت يعلو في نادي الزمالك فوق حصد الثلاث نقاط في مباراة مودرن سبورت المقرر إقامتها في بطولة الدوري.

ويلعب الزمالك مع مودرن سبورت مساء الغد الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بداية مثالية وتعثر أبيض

مودرن بدأ الدوري بالتعادل بنتيجة إيجابية 2-2 أمام الأهلي، قبل أن ينتصر على الاتحاد في الجولة الثانية بنتيجة 2-1، أما الزمالك فانتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 ومن ثم تعادل سلبيا مع المقاولون العرب في الجولة الثانية.

كيف يستغل الزمالك أخطاء مودرن؟

والمعروف عن مجدي عبد العاطي، مدرب مودرن سبورت، ميوله الدفاعية أمام الفرق الكبرى مع استغلال الأخطاء واللعب على الهجمات المرتدة.

وبالرغم من القدرة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الأهلي إلا أنه لم ينجح في التسجيل في شباك مودرن إلا من الكرات الثابتة والتي كانت سلاحه لإحراز هدفين عن طريق أحمد رضا وياسين مرعي.

كلمة السر للأهلي في هذه المباراة كانت في أحمد سيد زيزو الذي صنع الهدفين بطريقة جيدة، وهو ما يثبت القوة الدفاعية لمودرن في هذه المباراة بالتحديد.

ولكن كيف وقع مودرن في فخ الهدفين؟ هو ما سنجيب عليه الآن، فبعدما أغلق مجدي عبد العاطي العمق على لاعبي الأهلي نظرًا لوجود إمكانيات فردية لدى الفريق الأحمر، أهمل أطراف الملعب قليلًا وهو ما نتج عنه بعض التسديدات عن طريق زيزو وتريزيجيه ومحمد علي بن رمضان.

أخطاء مودرن

هدف الأهلي الأول جاء عن طريق أحمد رضا بعد كرة رأسية سكنت شباك محمد أبو جبل، ولكن اللعبة من بدايتها كانت مثيرة، حيث تنقل لاعبو الأهلي الكرة أكثر من مرة حتى وصلت في النهاية إلى محمد هاني في الدقيقة 49 وأبعدها علي فوزي، لاعب مودرن، لتخرج إلى ركلة ركنية التي سجل منها أحمد رضا الهدف.

أما الهدف الثاني، فجاء في الدقيقة 79 من كرة ثابتة من على حدود أطراف منطقة جزاء محمد أبو جبل، وأرسلها زيزو إلى ياسين مرعي الذي بدوره سجلها في الشباك.

وبالتالي قد يكون سلاح الكرات الثابتة مهما لنادي الزمالك في اللقاء الذي سيكون صعبا على لاعبي الفريق الأبيض بالأخص بعد التعادل السلبي مع المقاولون في أخر مباراة.

ويملك الزمالك لاعبين جيدين يمكنهم التحرك بشكل جيد على الأطراف وإرسال كرات عرضية مثل محمود بنتايك، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، بالإضافة إلى آدم كايد الذي يمكنه التوغل في العمق وهو نفس الأمر الذي يجيده عبد الحميد معالي.

فضلا عن البرازيلي خوان ألفينا الذي يعمل على أطراف الملعب بشكل جيد وهو ما ظهر خلال الدقائق التي لعبها في مباراة المقاولون العرب.

أما في مباراة الاتحاد، فسجل فادي فريد لاعب سيد البلد، الهدف الوحيد لفريقه أمام موردن سبورت بعدما استقبل كرة عرضية من الجانب الأيمن وبالرأس سددها في الشباك.

وبالتالي اتضح أن أحد أهم نقاط ضعف فريق مودرن سبورت هي الأطراف والكرات العرضية والثابتة وهي التي جعلت شباكه تهتز 3 مرات في أول مباراتين بالدوري.