المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صاروخ لا يصد ولا يرد.. السولية يفتتح أهدافه مع سيراميكا أمام إنبي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:32 م 20/08/2025
عمرو السولية

عمرو السولية

افتتح عمرو السولية أهدافه مع فريقه الجديد سيراميكا كليوباترا بعدما هز شباك إنبي في اللقاء المقام بينهما، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة سيراميكا ضد إنبي على ملعب هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

طالع نتائج مباريات الدوري المصري من هنا

وسيطر التعادل السلبي على المباراة حتى جاءت الدقيقة 53 والتي شهدت تسديدة صاروخية من عمرو السولية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك إنبي.

وكان السولية انضم إلى صفوف سيراميكا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي.

وشارك لاعب الوسط البالغ من العمر 35 عاما في مباراتين مع سيراميكا قبل لقاء إنبي ضد الزمالك وزد ولكن لم يسجل فيهما.

ويعد هذا الهدف الذي سجل السولية في شباك إنبي هو رقم 39 في الدوري المصري، علما أنه لعب للإسماعيلي والأهلي.

ويمتلك سيراميكا نقطة واحدة جمعها من الخسارة أمام الزمالك (2-0) والتعادل مع زد سلبيًا.

بينما حصد إنبي 4 نقاط من التعادل مع فاركو والفوز على وادي دجة (1-0).

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

 

 

 

إنبي الدوري المصري عمرو السولية سيراميكا كليوباترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520888/صاروخ-لا-يصد-ولا-يرد-السولية-يفتتح-أهدافه-مع-سيراميكا-أمام-إنبي-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"صاروخ لا يصد ولا يرد.. السولية يفتتح أهدافه مع سيراميكا أمام إنبي ", "alternativeHeadline":"الهدف الأول مع سيراميكا.. صاروخ السولية يمزق شباك إنبي", "description": "افتتح عمرو السولية أهدافه مع فريقه الجديد سيراميكا كليوباترا بعدما هز شباك إنبي في اللقاء المقام بينهما، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/20/سولية2025_8_20_19_29.webp", "keywords": "عمرو السولية-سيراميكا كليوباترا-إنبي-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520888/صاروخ-لا-يصد-ولا-يرد-السولية-يفتتح-أهدافه-مع-سيراميكا-أمام-إنبي-", "articleBody": "افتتح عمرو السولية أهدافه مع فريقه الجديد سيراميكا كليوباترا بعدما هز شباك إنبي في اللقاء المقام بينهما، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الممتاز.وتقام مباراة سيراميكا ضد إنبي على ملعب هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.طالع نتائج مباريات الدوري المصري من هناوسيطر التعادل السلبي على المباراة حتى جاءت الدقيقة 53 والتي شهدت تسديدة صاروخية من عمرو السولية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك إنبي.وكان السولية انضم إلى صفوف سيراميكا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي.وشارك لاعب الوسط البالغ من العمر 35 عاما في مباراتين مع سيراميكا قبل لقاء إنبي ضد الزمالك وزد ولكن لم يسجل فيهما.ويعد هذا الهدف الذي سجل السولية في شباك إنبي هو رقم 39 في الدوري المصري، علما أنه لعب للإسماعيلي والأهلي.ويمتلك سيراميكا نقطة واحدة جمعها من الخسارة أمام الزمالك (2-0) والتعادل مع زد سلبيًا.بينما حصد إنبي 4 نقاط من التعادل مع فاركو والفوز على وادي دجة (1-0).للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا&nbsp;&nbsp;&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/20/سولية2025_8_20_19_29.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 20T19:32: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-20T19:33:42+03:00", "datePublished" : "2025-08-20T19:32:00+03:00" }