افتتح عمرو السولية أهدافه مع فريقه الجديد سيراميكا كليوباترا بعدما هز شباك إنبي في اللقاء المقام بينهما، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة سيراميكا ضد إنبي على ملعب هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة حتى جاءت الدقيقة 53 والتي شهدت تسديدة صاروخية من عمرو السولية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك إنبي.

وكان السولية انضم إلى صفوف سيراميكا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي.

وشارك لاعب الوسط البالغ من العمر 35 عاما في مباراتين مع سيراميكا قبل لقاء إنبي ضد الزمالك وزد ولكن لم يسجل فيهما.

ويعد هذا الهدف الذي سجل السولية في شباك إنبي هو رقم 39 في الدوري المصري، علما أنه لعب للإسماعيلي والأهلي.

ويمتلك سيراميكا نقطة واحدة جمعها من الخسارة أمام الزمالك (2-0) والتعادل مع زد سلبيًا.

بينما حصد إنبي 4 نقاط من التعادل مع فاركو والفوز على وادي دجة (1-0).

