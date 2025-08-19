المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
75% من قوته.. كيف وجد المصري ضالته في عبد الرحيم دغموم؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:32 م 20/08/2025
دغموم

عبد الرحيم دغموم - لاعب المصري

بعد مرور أول 3 جولات لنادي المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز، سنجد أن نتائجه كانت جيدة بالأخص بعد التعادل مع بيراميدز في الجولة الثالثة.

وبدأ المصري تحت قيادة نبيل الكوكي، بطولة الدوري المصري بالفوز بنتيجة 3-1 أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الأولى، ومن ثم انتصر على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، قبل أن يتعادل مؤخرا مع بيراميدز بنتيجة 2-2.

تفوق المصري

وظهر على أداء المصري البورسعيدي المهارات الفردية للاعبيه بالأخص الثنائي عمر الساعي وعبد الرحيم دغموم، حيث قدم الثنائي أداء مميزا خلال أول 3 جولات.

وتعاقد المصري مع عمر الساعي على سبيل الإعارة قادما من الأهلي لمدة موسم واحد.

ويبدو أن الكوكي طور العديد من الأمور داخل أروقة النادي المصري، مثل التحرك بدون كرة وهو ما ظهر خلال مباراتي الاتحاد وبيراميدز بالتحديد، بالإضافة استغلال الأخطاء أمام مرمى الفريق المنافس، وأيضا التسديد من بعيد وهي السمة التي كان يفتقدها الفريق البورسعيدي في الموسم الماضي.

دغموم 75% من قوة المصري

وبالنتائج السابقة، سنجد أن فريق المصري بالكامل سجل 8 أهداف بالفوز بنتيجة 3-1 أمام الاتحاد، والفوز بنتيجة 3-1 أمام طلائع الجيش ومن ثم التعادل مع بيراميدز بنتيجة 2-2.

ولكن اللافت للنظر أن 75% من هذه الأهداف سُجلت بسبب وجود عبد الرحيم دغموم داخل أرضية الملعب، اللاعب الجزائري سجل أمام الاتحاد هدفين ومن ثم ساهم في هدفين أمام طلائع الجيش وسجل وصنع أمام بيراميدز، ليكون قد ساهم في 6 أهداف من أصل 8 أهداف سجلت.

وتغير حال دغموم عما كان عليه في الموسم الماضي، الذي لعب خلاله 31 مباراة في جميع المسابقات بواقع 2379 دقيقة، سجل فيهم هدف وحيد وقدم 8 تمريرات حاسمة.

أفضل انطلاقة لدغموم

- موسم 2022-23.. لعب 26 مباراة.. سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

- موسم 2023-24.. لعب 13 مباراة.. سجل هدفين فقط.

- موسم 2024-25.. لعب 31 مباراة.. سجل هدف وحيد وقدم 8 تمريرات حاسمة.

- موسم 2025-26.. لعب 3 مباريات فقط.. سجل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مباراة المصري القادمة
المصري الدوري المصري دغموم

