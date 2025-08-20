مرت حتى الآن 25 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وأشهر خلالها الحكام البطاقات الحمراء للاعبين والمدربين بغزارة.

وانتهت منذ قليل مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت هذه المباراة إشهار حكم المباراة بطاقتين حمراويتين لمحمد سمير لاعب إنبي، وعمر الجزار لاعب سيراميكا كليوباترا.

وأشهر الحكام 10 بطاقات حمراء نتيجة الحصول على إنذارين، بالإضافة إلى بطاقتين حمراويتين بشكل مباشر للثنائي وليد الكرتي لاعب بيراميدز ومحمد جابر لاعب حرس الحدود.

وجاءت البطاقات الحمراء نتيجة الحصول على بطاقتين صفراويتين كالتالي:

1- محمد سمير لاعب إنبي.

2- عمر الجزار لاعب سيراميكا.

3- عبد الله جمال لاعب الإسماعيلي.

4- محمد هاني لاعب الأهلي.

5- عمرو جمعة لاعب الاتحاد.

6- محمد طلعت لاعب وادي دجلة.

7- محمد إيهاب لاعب الإسماعيلي.

8- حسين فيصل لاعب المصري.

9- محمد عمار لاعب الإسماعيلي.

10- إبراهيم توري لاعب بيراميدز.

أما الطرد المباشر جاء للثنائي:

1- وليد الكرتي لاعب بيراميدز.

2- محمد جابر لاعب حرس الحدود.

بالإضافة إلى ذلك، فقد حصل كورنسيلاف يورتيتش مدرب بيراميدز على بطاقة حمراء في مباراة الإسماعيلي، وأمام نفس المنافس في الجولة الثانية حصل أحمد سامي مدرب الاتحاد على بطاقة حمراء أيضًا.

المباريات المتبقية في جولة الثالثة

1- الجونة × غزل المحلة.

2- وادي دجلة × بتروجيت.

3- المقاولون العرب × حرس الحدود.

4- سموحة × زد.

5- مودرن سبورت × الزمالك.