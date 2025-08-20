المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة وغزل المحلة في الدوري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:44 م 20/08/2025
غزل المحلة

الجونة يتعادل مع غزل المحلة

انتهت مباراة الجونة أمام ضيفه غزل المحلة بالتعادل السلبي (0-0)، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.

أحداث مباراة الجونة ضد غزل المحلة 

دخل الجونة المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره في الجولة الأولى على الكهرباء وحصوله على راحة في الجولة الثانية، إلا أنه فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم.

في المقابل، واصل غزل المحلة سلسلة التعادلات، مكتفيًا بنقطة جديدة بعد أن خرج بنتيجة التعادل في أول مباراتين له بالمسابقة، ليبقى بحثه مستمرًا عن الانتصار الأول.

المباراة جاءت متوازنة في معظم فتراتها، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، ولم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك رغم بعض المحاولات الفردية، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تقاسم النقاط.

وبهذه النتيجة، رفع الجونة رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، بينما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 3 نقاط من ثلاث مباريات.

جدول ترتيب الدوري المصري من هنا

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

مباراة غزل المحلة القادمة
غزل المحلة الدوري المصري الجونة الجولة الثالثة 2026 ستاد خالد بشارة موسم 2025 الدوري المصري الممتاز

