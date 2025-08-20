التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة وغزل المحلة في الدوري

انتهت مباراة الجونة أمام ضيفه غزل المحلة بالتعادل السلبي (0-0)، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.

أحداث مباراة الجونة ضد غزل المحلة

دخل الجونة المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره في الجولة الأولى على الكهرباء وحصوله على راحة في الجولة الثانية، إلا أنه فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم.

في المقابل، واصل غزل المحلة سلسلة التعادلات، مكتفيًا بنقطة جديدة بعد أن خرج بنتيجة التعادل في أول مباراتين له بالمسابقة، ليبقى بحثه مستمرًا عن الانتصار الأول.

المباراة جاءت متوازنة في معظم فتراتها، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، ولم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك رغم بعض المحاولات الفردية، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تقاسم النقاط.

وبهذه النتيجة، رفع الجونة رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، بينما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 3 نقاط من ثلاث مباريات.

