"الخوف من الاحتكاكات والعودة تقترب".. قناة الأهلي توضح موقف إمام عاشور ومروان عطية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:57 م 20/08/2025
إمام عاشور

إمام عاشور - لاعب الأهلي

كشفت قناة الأهلي عن أخر تطورات الثنائي المصاب إمام عاشور ومروان عطية، استعدادا للعودة للمباريات في الفترة القادمة.

وسبق وأعلن النادي الأهلي عن عودة إمام عاشور للتدريبات الجماعية لكن دون أي التحامات بسبب عدم شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي الأمريكي بشكل نهائي.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة بكسر في الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي بالجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي: "كل شيء يسير بشكل جيد مع إمام عاشور في تدريبات الأهلي".

وأضاف: "لكن الأزمة تبقى في الاحتكاكات فقط خوفا عليه حتى لا يتعرض لإصابة، إمام عاشور كنز من كنوز الأهلي والكرة في مصر".

أما فيما يخص مروان عطية، لاعب الوسط، فقال: "مروان عطية يقترب من العودة للمران الجماعي مع الأهلي، وهو ينتظر إشارة من الجهاز الطبي للعودة بعد نهاية مرحلة تعافيه من الإصابة".

وأجرى مروان عطية عملية "الفتاق" بعد عودة الفريق الأحمر من أمريكا وخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أحمد شوبير إمام عاشور

