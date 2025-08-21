المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة فتوح وشيكو بانزا.. الزمالك يعلن قائمته لمواجهة مودرن سبورت

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

12:02 ص 21/08/2025
الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة مودرن سبورت في بطولة الدوري.

ويلعب الزمالك مع مودرن سبورت مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

عودة فتوح وشيكو بانزا

وشهدت القائمة عودة الظهير الأيسر أحمد فتوح بعدما شارك في التدريبات الجماعية بقرار من الجهاز الفني بقيادة فيريرا، حيث كان بعيدا عن المباريات بعد أزمة تواجده في حفل غنائي دون الحصول على إذن ناديه.

كما عاد للقائمة  الأنجولي شيكو بانزا الذي غاب عن مباراة المقاولون العرب بسبب شعوره ببعض الآلام العضلية، بالإضافة إلى تواجد نبيل عماد دونجا الذي تعرض لإصابة بكدمة شديدة في الركبة خلال المباراة الماضية.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي.

في الدفاع: أحمد فتوح، محمود بنتايك، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، عمر جابر.

في الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، محمد السيد، سيف جعفر، ناصر ماهر، عبد الله السعيد.

في الهجوم: أحمد شريف، شيكو بانزا، خوان ألفينا بيزيرا، آدم كايد، ناصر منسي، عدي الدباغ.

رغبة الزمالك

يُشار إلى أن نادي الزمالك كان قد اختتم تدريباته على استاد الكلية الحربية، قبل السفر إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام مودرن سبورت.

مودرن بدأ الدوري بالتعادل بنتيجة إيجابية 2-2 أمام الأهلي، قبل أن ينتصر على الاتحاد في الجولة الثانية بنتيجة 2-1، أما الزمالك فانتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 ومن ثم تعادل سلبيا مع المقاولون العرب في الجولة الثانية.

وبالتالي يرغب نادي الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعويض التعادل الذي وقع فيه الفريق في الجولة الماضية من أجل المنافسة مبكرا على سباق الدوري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت

