مدرب سيراميكا: تسديدات السولية كانت حلا أمام إنبي.. ونعاني من الإصابات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:07 ص 21/08/2025
سيراميكا

سيراميكا كليوباترا - صورة أرشيفية

كشف محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أهمية تحقيق فريقه للفوز أمام إنبي في بطولة الدوري.

وانتصر سيراميكا على إنبي مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد عبد الكريم عبر قناة أون سبورت: "أحمد الله على الفوز أمام إنبي، حققنا نتيجة جيدة، وواجهنا فريقًا محترمًا للغاية عائد من فوز ونحن كنا متعادلين أمام زد وخاسرين من الزمالك".

وأضاف: "كجهاز فني كنا مطمئنين لأن مستوانا أمام الزمالك حتى الدقيقة 83 كان جيدا ومباراة زد كان مستوانا مميزًا أيضًا وكنا الأقرب للفوز".

وواصل عبد الكريم: "لدينا إصابات عديدة لكننا نجهز جميع اللاعبين، اليوم عمرو السولية سجل لأنه لعب في مركز 6 وكنا نعلم أن إنبي يزداد عدده في الخط الخلفي وبالتالي من الممكن أن تكون التسديدات حلًا بالأخص مع التحولات الدفاعية وهو ما حدث في كرة الهدف الثاني".

وأنهى: "الفترة الماضية كانت صعبة علينا لأن لدينا لاعبين مؤثرين مع الفريق رحلوا والصفقات الجديدة أيضا لا تزال تنسجم مع اللاعبين القدامى، لكننا ثابتون على طريقة لعبنا".

مباراة إنبي القادمة
إنبي الدوري المصري سيراميكا

< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520927/مدرب-سيراميكا-تسديدات-السولية-كانت-حلا-أمام-إنبي-ونعاني-من-الإصابات", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"مدرب سيراميكا: تسديدات السولية كانت حلا أمام إنبي.. ونعاني من الإصابات", "alternativeHeadline":"مدرب سيراميكا: تسديدات السولية كانت حلا أمام إنبي", "description": "كشف محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أهمية تحقيق فريقه للفوز أمام إنبي في بطولة الدوري.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/20/سيراميكا-easy-resize-com2025_8_20_17_12.webp", "keywords": "سيراميكا-الدوري المصري-إنبي", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/520927/مدرب-سيراميكا-تسديدات-السولية-كانت-حلا-أمام-إنبي-ونعاني-من-الإصابات", "articleBody": "كشف محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أهمية تحقيق فريقه للفوز أمام إنبي في بطولة الدوري.وانتصر سيراميكا على إنبي مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.وقال محمد عبد الكريم عبر قناة أون سبورت: "أحمد الله على الفوز أمام إنبي، حققنا نتيجة جيدة، وواجهنا فريقًا محترمًا للغاية عائد من فوز ونحن كنا متعادلين أمام زد وخاسرين من&nbsp;الزمالك".وأضاف: "كجهاز فني كنا مطمئنين لأن مستوانا أمام الزمالك حتى الدقيقة 83 كان جيدا ومباراة زد كان مستوانا مميزًا أيضًا وكنا الأقرب للفوز".وواصل عبد الكريم: "لدينا إصابات عديدة لكننا نجهز جميع اللاعبين، اليوم عمرو السولية سجل لأنه لعب في مركز 6 وكنا نعلم أن إنبي يزداد عدده في الخط الخلفي وبالتالي من الممكن أن تكون التسديدات حلًا بالأخص مع التحولات الدفاعية وهو ما حدث في كرة الهدف الثاني".وأنهى: "الفترة الماضية كانت صعبة علينا لأن لدينا لاعبين مؤثرين مع الفريق رحلوا والصفقات الجديدة أيضا لا تزال تنسجم مع اللاعبين القدامى، لكننا ثابتون على طريقة لعبنا".", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/20/سيراميكا-easy-resize-com2025_8_20_17_12.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 21T00:07: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-21T00:16:20+03:00", "datePublished" : "2025-08-21T00:07:00+03:00" }