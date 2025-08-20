كشف محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أهمية تحقيق فريقه للفوز أمام إنبي في بطولة الدوري.

وانتصر سيراميكا على إنبي مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد عبد الكريم عبر قناة أون سبورت: "أحمد الله على الفوز أمام إنبي، حققنا نتيجة جيدة، وواجهنا فريقًا محترمًا للغاية عائد من فوز ونحن كنا متعادلين أمام زد وخاسرين من الزمالك".

وأضاف: "كجهاز فني كنا مطمئنين لأن مستوانا أمام الزمالك حتى الدقيقة 83 كان جيدا ومباراة زد كان مستوانا مميزًا أيضًا وكنا الأقرب للفوز".

وواصل عبد الكريم: "لدينا إصابات عديدة لكننا نجهز جميع اللاعبين، اليوم عمرو السولية سجل لأنه لعب في مركز 6 وكنا نعلم أن إنبي يزداد عدده في الخط الخلفي وبالتالي من الممكن أن تكون التسديدات حلًا بالأخص مع التحولات الدفاعية وهو ما حدث في كرة الهدف الثاني".

وأنهى: "الفترة الماضية كانت صعبة علينا لأن لدينا لاعبين مؤثرين مع الفريق رحلوا والصفقات الجديدة أيضا لا تزال تنسجم مع اللاعبين القدامى، لكننا ثابتون على طريقة لعبنا".