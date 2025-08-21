تأكد غياب 8 لاعبين عن قائمة نادي الزمالك أمام مودرن سبورت، بحسب ما كشفت مصادر خاصة ليلا كورة، مساء الأربعاء.

ويلتقي الزمالك ومودرن سبورت، مساء الخميس 21 أغسطس، على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

قائمة الزمالك

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، القائمة التي يخوض بها مباراة موردن سبورت في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري.

القائمة شهدت عودة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا بعد غيابه أمام المقاولون العرب، فيما يظهر أحمد فتوح لأول مرة هذا الموسم تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، إثر عودته إلى التدريبات الجماعية قبل أيام.

طالع قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت من هنا

أسباب غياب 8 لاعبين أمام مودرن سبورت

- عبد الحميد معالي: أسباب فنية

- سيف الجزيري: أسباب فنية

- أحمد حمدي: أسباب فنية

- عمرو ناصر: أسباب فنية

- المهدي سليمان: أسباب فنية

- محمود جهاد: أسباب فنية

- أحمد عبد الرحيم إيشو: أسباب فنية

- أحمد ربيع: بسبب الإصابة في العضلة الضامة

وكما يظهر، يغيب 4 لاعبين من المنضمين حديثًا هذا الصيف عن قائمة الزمالك ضد مودرن سبورت، هم معالي وناصر وسليمان وربيع، بينما يواصل فيريرا استبعاد الجزيري وحمدي.

يشار إلى أن الزمالك جمع 4 نقاط من مباراتين في الدوري المصري هذا الموسم، شأنه شأن مودرن سبورت.