وقع فيه الأهلي.. الزمالك يسعى إلى تجنب فخ مودرن سبورت

يسعى نادي الزمالك إلى تجنب فخ مودرن سبورت الذي وقع فيه الأهلي في منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويلتقي الزمالك ومودرن سبورت، مساء اليوم الخميس، في مباراة كان من المفترض أن تقام على ملعب استاد القاهرة، قبل نقلها -بسبب أعمال صيانة- إلى ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري هذا الموسم.

الزمالك يسعى إلى تجنب فخ وقع فيه الأهلي

يأمل الزمالك ألا يقع في فخ موردن سبورت، مثلما فعل الأهلي في افتتاحية منافسات الدوري المصري، عندما تمكن فريق المدرب مجدي عبد العاطي من الحصول على نقطة ثمينة من التعادل (2-2) بعدما كان متقدمًا بهدفين لواحد حتى الدقائق الأخيرة.

وأكد مودرن سبورت أن التعادل مع الأهلي لم يكن صدفة، بعدما تفوق في الجولة الثانية (2-1) على الاتحاد.

من جانبه، بدأ الزمالك عهدًا جديدًا في صيف 2025 بعد التعاقد مع المدير الرياضي جون إدوارد، ليظهر نشطًا في سوق الانتقالات أكثر من أي فريق آخر في منافسات الدوري المصري، كما استعان بخدمات مدرب جديد هو البلجيكي يانيك فيريرا.

واستطاع الزمالك أن يفتتح موسمه في الدوري المصري على أمثل وجه، بالفوز (2-0) على سيراميكا كليوباترا.

وعانى فريق البلجيكي يانيك فيريرا في مباراته الثانية ضد المقاولون العرب، إذ فشل في فك الشفرة الدفاعية طوال الدقائق التسعين، ليتعادل (0-0)، رغم أن اللقاء الذي احتضنه ملعب استاد القاهرة شهد مؤازرة استثنائية من جماهير الزمالك.

وتشهد قائمة الزمالك التي أعلنها فيريرا لمواجهة مودرن سبورت العديد من المفاجآت، سواءً على مستوى المنضمين أو المستبعدين.

بطاقة مباراة الزمالك ومودرن سبورت

- الحدث: الزمالك ومودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري

- الملعب: هيئة قناة السويس

- الموعد: الخميس 21 أغسطس

- التوقيت: في تمام الـ9 مساءً

- القناة الناقلة: أون سبورت

- الحكم: مصطفى الشهدي

- المواجهات المباشرة في الدوري المصري: فوز الزمالك 5 مرات مقابل فوز وحيد لمودرن سبورت، مع التعادل في مناسبة واحدة

