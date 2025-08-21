المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وقع فيه الأهلي.. الزمالك يسعى إلى تجنب فخ مودرن سبورت

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:38 ص 21/08/2025
مودرن والزمالك

من مباراة سابقة بين مودرن سبورت والزمالك

يسعى نادي الزمالك إلى تجنب فخ مودرن سبورت الذي وقع فيه الأهلي في منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويلتقي الزمالك ومودرن سبورت، مساء اليوم الخميس، في مباراة كان من المفترض أن تقام على ملعب استاد القاهرة، قبل نقلها -بسبب أعمال صيانة- إلى ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري هذا الموسم.

الزمالك يسعى إلى تجنب فخ وقع فيه الأهلي

يأمل الزمالك ألا يقع في فخ موردن سبورت، مثلما فعل الأهلي في افتتاحية منافسات الدوري المصري، عندما تمكن فريق المدرب مجدي عبد العاطي من الحصول على نقطة ثمينة من التعادل (2-2) بعدما كان متقدمًا بهدفين لواحد حتى الدقائق الأخيرة.

وأكد مودرن سبورت أن التعادل مع الأهلي لم يكن صدفة، بعدما تفوق في الجولة الثانية (2-1) على الاتحاد.

من جانبه، بدأ الزمالك عهدًا جديدًا في صيف 2025 بعد التعاقد مع المدير الرياضي جون إدوارد، ليظهر نشطًا في سوق الانتقالات أكثر من أي فريق آخر في منافسات الدوري المصري، كما استعان بخدمات مدرب جديد هو البلجيكي يانيك فيريرا.

واستطاع الزمالك أن يفتتح موسمه في الدوري المصري على أمثل وجه، بالفوز (2-0) على سيراميكا كليوباترا.

وعانى فريق البلجيكي يانيك فيريرا في مباراته الثانية ضد المقاولون العرب، إذ فشل في فك الشفرة الدفاعية طوال الدقائق التسعين، ليتعادل (0-0)، رغم أن اللقاء الذي احتضنه ملعب استاد القاهرة شهد مؤازرة استثنائية من جماهير الزمالك.

وتشهد قائمة الزمالك التي أعلنها فيريرا لمواجهة مودرن سبورت العديد من المفاجآت، سواءً على مستوى المنضمين أو المستبعدين.

طالع قائمة الزمالك بالكامل من هنا

طالع أسباب غياب 8 لاعبين من الزمالك أمام مودرن سبورت من هنا

بطاقة مباراة الزمالك ومودرن سبورت

- الحدث: الزمالك ومودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري

- الملعب: هيئة قناة السويس

- الموعد: الخميس 21 أغسطس

- التوقيت: في تمام الـ9 مساءً

- القناة الناقلة: أون سبورت

- الحكم: مصطفى الشهدي

- المواجهات المباشرة في الدوري المصري: فوز الزمالك 5 مرات مقابل فوز وحيد لمودرن سبورت، مع التعادل في مناسبة واحدة

طالع ترتيب الدوري المصري 2025-2025 من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت

