تغيير في طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن بالدوري الممتاز

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:02 ص 21/08/2025
الزمالك ومودرن سبورت

الزمالك ومودرن

أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديلاً اضطرارياً على طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك ومودرن، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على استاد هيئة قناة السويس.

وجاء التعديل بعد اعتذار الحكم المساعد عمر فتحي عن عدم المشاركة في اللقاء، عقب وفاة والده مساء أمس، حيث قررت اللجنة إسناد المهمة إلى أحمد حسام طه ليحل بديلاً عنه ضمن طاقم إدارة المباراة.

وأكدت لجنة الحكام أن التغيير لن يؤثر على الاستعدادات الخاصة بالمباراة، مشيرة إلى أن الطاقم التحكيمي مستعد بشكل كامل لإدارة اللقاء، الذي يأتي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وفي هذا السياق، تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام بخالص التعازي إلى عمر فتحي في وفاة والده، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الزمالك الدوري المصري اتحاد الكرة

