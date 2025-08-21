المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:30 ص 21/08/2025
الزمالك

الزمالك

يواصل الزمالك مشواره في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت في ختام الجولة الثالثة.

الزمالك يلتقي مع مودرن سبورت اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المقاولون العرب

وكان الزمالك قد جمع 4 نقاط من أول جولتين في الدوري المصري هذا الموسم، بالفوز على سيراميكا كليوباترا 2-0، والتعادل سلبيا مع المقاولون العرب.

ويحتل الفريق الأبيض المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهته مع مودرن، برصيد 4 نقاط.

أسباب غياب 8 لاعبين عن قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت

ويتساوى فريق المدرب يانيك فيريرا مع عدة فرق جمعت نفس العدد من النقاط بعد أول جولتين، بينها مودرن أيضا.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

المصري - 7 نقاط

بتروجت - 5 نقاط

بيراميدز - 5 نقاط

الأهلي - 4 نقاط

زد - 4 نقاط

الزمالك - 4 نقاط

مودرن سبورت - 4 نقاط

الجونة - 4 نقاط

طالع الترتيب بالكامل من هنا

جدول مباريات اليوم

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري ترتيب الدوري المصري

