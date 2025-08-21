يواصل الزمالك مشواره في الدوري المصري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت في ختام الجولة الثالثة.

الزمالك يلتقي مع مودرن سبورت اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء.

وكان الزمالك قد جمع 4 نقاط من أول جولتين في الدوري المصري هذا الموسم، بالفوز على سيراميكا كليوباترا 2-0، والتعادل سلبيا مع المقاولون العرب.

ويحتل الفريق الأبيض المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهته مع مودرن، برصيد 4 نقاط.

ويتساوى فريق المدرب يانيك فيريرا مع عدة فرق جمعت نفس العدد من النقاط بعد أول جولتين، بينها مودرن أيضا.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

المصري - 7 نقاط

بتروجت - 5 نقاط

بيراميدز - 5 نقاط

الأهلي - 4 نقاط

زد - 4 نقاط

الزمالك - 4 نقاط

مودرن سبورت - 4 نقاط

الجونة - 4 نقاط

