البرازيلي الأول.. لماذا دخل ألفينا تاريخ الزمالك؟

اقتحم خوان ألفينا، لاعب نادي الزمالك، التاريخ بعدما سجل أول هدف له في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الزمالك مع مودرن سبورت مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-26.

وسجل ألفينا الهدف الأول له في بطولة الدوري عند الدقيقة 12 وذلك بعدما مرر عبد الله السعيد كرة بينية رائعة تسلمها خوان ألفينا وراوغ لاعب مودرن سبورت بمهارة وسدد كرة يسارية صاروخية على يمين الحارس أبو جبل داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

ألفينا يقتحم التاريخ

تعاقد نادي الزمالك مع 3 لاعبين من البرازيل بشكل عام وهم: "خوان ألفينا، ريكاردو، وأندرسون".

1- ريكاردو الذي انضم إلى الفريق من 21 يوليو 2008 ورحل في 5 يناير 2011.. لعب 7 مباريات دون أن يسجل.

2- أندرسون الذي انضم للفريق 5 يوليو 2009 ورحل 1 سبتمبر 2009.. لم يسجل.

3- خوان ألفينا انضم في 6 أغسطس الجاري.. وسجل أول هدف برازيلي لناديه.

غيابات الزمالك عن لقاء مودرن سبورت

وشهدت قائمة فريق الزمالك غياب 8 لاعبين، وهم كالتالي:

المغربي عبد الحميد معالي لأسباب فنية.

التونسي سيف الدين الجزيري لأسباب فنية.

أحمد حمدي لأسباب فنية.

عمرو ناصر لأسباب فنية.

المهدي سليمان لأسباب فنية.

محمود جهاد لأسباب فنية.

أحمد عبد الرحيم "إيشو" لأسباب فنية.

أحمد ربيع لإصابته في العضلة الضامة قبل بداية الموسم.