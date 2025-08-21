أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراته مع مودرن سبورت، متقدما بنتيجة 1-0 في اللقاء المقام ضمن مباريات الدوري.

ويلعب الزمالك مع مودرن سبورت مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ألفينا الهدف الأول له في بطولة الدوري عند الدقيقة 12 وذلك بعدما مرر عبد الله السعيد كرة بينية رائعة تسلمها خوان ألفينا وراوغ لاعب مودرن سبورت بمهارة وسدد كرة يسارية صاروخية على يمين الحارس أبو جبل داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

الزمالك يتقدم على مودرن للمرة الرابعة

وتعد هذه المرة الرابعة التي يتقدم فيها الزمالك على مودرن سبورت في الشوط الأول، وجاءت كالتالي:

1- يوم 29 يناير 2023.. ضمن مباريات الجولة الـ16 لبطولة الدوري موسم 2022-23.. تقدم بنتيجة 2-1 قبل أن يفوز بنفس النتيجة.

2- يوم 29 نوفمبر 2023.. ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري 2023-24.. تقدم بنتيجة 1-0 وفاز 2-0 في النهاية.

3- يوم 7 مارس 2025.. في دور الـ16 لكأس مصر 2024-25.. تقدم بنتيجة 1-0 وفاز 2-1 في النهاية.

4- اليوم 21 أغسطس 2025.. الجولة الثالثة للدوري 2025-26.. تقدم بنتيجة 1-0.

غيابات الزمالك عن لقاء مودرن سبورت

وشهدت قائمة فريق الزمالك غياب 8 لاعبين، وهم كالتالي:

المغربي عبد الحميد معالي لأسباب فنية.

التونسي سيف الدين الجزيري لأسباب فنية.

أحمد حمدي لأسباب فنية.

عمرو ناصر لأسباب فنية.

المهدي سليمان لأسباب فنية.

محمود جهاد لأسباب فنية.

أحمد عبد الرحيم "إيشو" لأسباب فنية.

أحمد ربيع لإصابته في العضلة الضامة قبل بداية الموسم.