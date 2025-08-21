بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

حقق فريق الزمالك الفوز مساء اليوم الخميس، أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في بطولة الدوري.

وانتصر الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر الزمالك بالتسجيل عن طريق خوان ألفينا في الدقيقة 12، قبل أن يضيف شيكو بانزا في الدقيقة 48، ومن ثم سجل محمود حمدي الونش الهدف العكسي لصالح مودرن في الدقيقة 58.

ملخص المباراة

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

في الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

في الهجوم: خوان ألفينا، عدي الدباغ، شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

تشكيل مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد هلال، محمد مسعد

خط الهجوم: أرنولد إيبا، حسام حسن

وجلس على دكة بدلاء مودرن سبورت كالتالي: "كريم عماد، طارق سيد، علي زعزع، عماد حمدي، محمود شعبان، غنام محمد، أدم رجم، رشاد المتولي، ومحمود ممدوح".

الزمالك يباغت ومودرن يخسر لأول مرة

ظلت المباراة هادئة بين الفريقين على أرضية الملعب حتى جاءت الدقيقة 12 التي سجل فيها خوان ألفينا الهدف الأول في المباراة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وبعدها بحوالي 4 دقائق، أرسل شيكو بانزا كرة عرضية من الجبهة اليسرى قابلها ألفينا بتسديدة قوية أبعدها محمد أبو جبل.

وبدأ مودرن سبورت يظهر أنيابه في الدقيقة 21، التي استقبل فيها محمد رزق كرة عرضية وسدد الكرة بقوة مرت بجوار القائم الأيسر.

واستمر لاعبو مودرن في محاولاتهم ففي الدقيقة 44 سدد حسام حسن كرة قوية من داخل منقطة الجزاء لكن كرته اصطدمت في قدم عمر جابر وأمسكها الحارس محمد صبحي.

وفي الشوط الثاني باغت نادي الزمالك فريق مودرن سبورت بهدف ثاني عن طريق شيكو بانزا الذي استلم الكرة وسددها بقوة ولكن الحارس أبو جبل حاول إمساك الكرة ولكنها مرت من بين أقدامه بغرابة شديدة واستقرت داخل الشباك.

الدقيقة 58 شهدت أول أهداف مودرن في المباراة وهو أول هدف عكسي أيضا وأول هدف في شباك الزمالك بشكل عام خلال الموسم الحالي، عن طريق محمود حمدي الونش الذي حاول إبعاد الكرة لكنها دخلت في الشباك.

ورغم التغييرات الهجومية التي أجراها مجدي عبد العاطي في المباراة إلا أن نادي الزمالك تماسك حتى الدقائق الأخيرة ليحصد الثلاث نقاط أمام مودرن سبورت.

ويعد هذا الفوز الثاني للزمالك في بطولة الدوري بعد الانتصار في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، أما هذه الهزيمة الأولى أيضا لمودرن سبورت بعد التعادل في أول مباراة أمام الأهلي 2-2 والفوز في الجولة الثانية أمام الاتحاد.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة.. الزمالك وصل إلى النقطة السابعة في بطولة الدوري المصري في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، وبفارق الأهداف يتصدر المصري البورسعيدي المسابقة.

أما فريق مودرن سبورت فلا يزال يملك 4 نقاط في المركز التاسع.

مباراة الفريقين القادمة

الزمالك يستعد لمواجهة فاركو يوم 26 أغسطس الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري، وفي نفس الجولة يلتقي مودرن سبورت مع بيراميدز يوم 25 من نفس الشهر.