تألق النجم البرازيلي خوان ألفينا، في مباراة فريقه الزمالك أمام مودرن سبورت، التي أقيمت مساء اليوم على أرضية استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

صنع وسجل.. ألفينا يتوهج مع الزمالك ضد مودرن

وقاد ألفينا الزمالك للعودة إلى الانتصارات، بعدما سجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني لزميله شيكو بانزا، ليحصد جائزة رجل المباراة.

وتظهر الخريطة الحرارية لخوان تواجده في الجبهة اليمنى، لاستلام الكرة في منتصف الملعب، ودخوله لمنطقة الجزاء ولكن ليس بصورة مكثفة، لكنها كانت بفعالية كبيرة بعدما سجل الهدف الأول بمهارة فردية، مستغلًا تمريرة عبد الله السعيد.

وفي الشوط الثاني استطاع صناعة هدف لزميله شيكو بانزا، بعد تبادل التمريرات بينهما في الجبهة اليمنى.

أرقام خوان ألفينا في مباراة الزمالك ومودرن

ووفقًا لشبكة سوفا سكور، جاءت أرقام خوان ألفينا في مواجهة مودرن سبورت على النحو التالي:

- لعب 77 دقيقة

- 1 هدف

- 1 أسيست

- 14 تمريرة صحيحة من 16

- 89% نسبة دقة التمريرات

- تسديدتين على المرمى

- صنع فرصة للتسجيل

- تمريرتين طوليتين صحيحتين

- أهدر فرصة واحدة

- فاز بـ 4 صراعات أرضية من 8

- خسر الكرة 9 مرات

ونجح الزمالك في تخطي عقبة مودرن، بنتيجة 2-1، بفضل هدفي خوان ألفينا وشيكو بانزا، بينما جاء هدف مودرن الوحيد بعد ركلة حرة تابعها محمود رزق لتصطدم بالمدافع محمود حمدي الونش، ثم الحارس محمد صبحي الذي حاول إبعاد الكرة لكنه أسكنها الشباك بالخطأ.

