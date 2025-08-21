كشف يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، أهمية تحقيق فريقه للفوز على مودرن سبورت مساء اليوم الخميس.

وانتصر الزمالك على مودرن سبورت، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات فيريرا

وقال فيريرا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "حققنا فوزا مستحقا أمام مودرن سبورت، بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدفاً مبكراً، وكانت لدينا فرص أخرى، وبعد 20 دقيقة تراجع مستوى الفريق نسبياً".

وأضاف: "بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد وسجلنا الهدف الثاني، وكانت لدينا فرصة لقتل المباراة ولكن المنافس سجل هدف مفاجئ، وسنحت للزمالك فرصة لتسجيل هدف ثالث وقتل المباراة لكن لم نستغلها كما أن المنافس لم تكن له فرص محققة".

وتابع: "مباراة مودرن سبورت اليوم هي الأفضل للزمالك في الثلاث مباريات التي خاضها الفريق في الدوري، كما أن عقلية اللاعبين في المباراة كانت ممتازة، ونحتاج للتطوير في المستقبل في مثل هذه المباريات بتسجيل الهدف الثالث لقتل المباراة".

أما عن سبب الدفع بصلاح مصدق.. قال: "كنا ندرس الدفع بأحمد فتوح بدلا من ناصر ماهر وتمت المفاضلة بينه وبين صلاح مصدق، وتم اختيار مصدق لأن مودرن سبورت يعتمد على الكرات الثابتة والعرضيات".

واستكمل مدرب الزمالك: "أحمد حمدي لم يتواجد مع الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في التدريبات الأخيرة مع الزمالك وسنقيم حجم إصابته لمعرفة مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات".

وشدد: "كنا نبدأ في المباريات السابقة بشكل سيء لكننا بدأنا اليوم بشكل جيد والمستوى تراجع فقط بعد 20 دقيقة، ولكن سنشاهد المباراة من جديد ونطور ما ينقصنا".

وذكر: "قمنا باستبدال خوان ألفينا بعدما شعرنا بإجهاد اللاعب، كما أن محمد شحاتة كان لديه آلام في العضلة الضامة، كما أن عدي الدباغ بذل مجهودًا كبيراً في المباراة ودفعنا بناصر منسي، في حين أن شيكو بانزا لم يكن له تأثير هجومي واضح بعد الهدف ودفعنا بآدم كايد للاستفادة من سرعاته خلف الظهير الأيمن لفريق مودرن سبورت".

وتابع المدير الفني:" آدم كايد يجيد اللعب في مركزي الجناح ومركز 10، والجهاز الفني احتاج لخدمات اللاعب في مركز الجناح في ظل وجود ناصر ماهر".

وفيما يخص عدم تسجيل المهاجمين لأهداف في الثلاث مباريات قال يانيك فيريرا:" هناك تدريبات خاصة للمهاجمين في المران وعندما يتحسن أداء أداء الفريق بشكل عام سيسجل المهاجمون في المباريات المقبلة".