خطف الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب مودرن سبورت بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

بداية مثالية وأول أهداف ألفينا

افتتح البرازيلي خوان ألفينا التسجيل مبكرًا في الدقيقة 12، ليحتفل بجنون بعد تسجيله أول أهدافه بقميص الزمالك منذ انضمامه في الميركاتو الصيفي، في لقطة حظيت بتفاعل كبير من الجماهير.

بانزا يكرر المشهد.. وأول بصمة أنجولية

مع بداية الشوط الثاني، أضاف شيكو بانزا الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 48، ليوقع على أول أهدافه مع الفريق الأبيض، محتفلًا بطريقته الخاصة في لقطة مميزة أخرى من اللقاء.

الونش يسجل بالخطأ ويمنح الأمل لمودرن

في الدقيقة 58، سجل محمود حمدي "الونش" هدفًا عكسيًا بالخطأ في مرماه، ليمنح مودرن سبورت بصيصًا من الأمل في العودة، لكن الزمالك أحكم سيطرته حتى النهاية.

الترتيب بعد الجولة الثالثة

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المصري البورسعيدي، فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند 4 نقاط في المركز التاسع.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو في الجولة المقبلة، في مباراة يسعى من خلالها لمواصلة الانتصارات والضغط على القمة.

