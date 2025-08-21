شارك أحمد شريف لأول مرة مع نادي الزمالك، في مواجهة مودرن سبورت كبديل، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ودفع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا بأحمد شريف في الدقيقة 77، بدلًا من البرازيلي خوان ألفينا، في مركز الجناح الأيمن.

بصمة سحرية.. ماذا قدم خوان ألفينا رجل مباراة الزمالك ومودرن؟ (أرقام)

وقدم أحمد شريف أداء جيدًا في الدقائق التي لعبها، حيث ظهر كحل جديد للفريق الأبيض في الهجوم، سواء في مركز الجناح الأيمن أو المهاجم.

أرقام أحمد شريف في مباراة الزمالك ومودرن

وجاءت أرقام أحمد شريف في لقاء الزمالك ضد مودرن وفقًا لشبكة سوفا سكور كالتالي:

- 16 لمسة

- 10 تمريرات صحيحة

- 100% نسبة دقة التمريرات

- تسديدة واحدة

- كرة طويلة واحدة صحيحة

- فاز بصراع أرضي وحيد من 3

- فقد الكرة 3 مرات

- محاولة مراوغة وحيدة

وكان الزمالك قد تعاقد مع أحمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من صفوف فريق فاركو.

الزمالك يسقط مودرن بثنائية الأجانب

وحقق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف.

احتفال جنوني ورقصة خاصة.. لقطات من فوز الزمالك على مودرن سبورت (صور)

وتقدم الزمالك بأقدام البرازيلي خوان ألفينا، قبل أن يسجل الأنجولي شيكو بانزا الهدف الثاني، ثم قلص مودرن الفارق بهدف عكسي.