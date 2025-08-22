استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اقتناص الانتصار الثاني تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بعد مرور ثلاث جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز، في الموسم الجديد 2025-26.

الزمالك تمكن من تحقيق الانتصار على حساب مودرن سبورت، في مباراة أقيمت لحساب مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ليلة تألق الصفقات الجديدة.. الزمالك يفوز على مودرن بثنائية ألفينا وشيكو بانزا

هجوم الزمالك مع فيريرا

هجوم الزمالك مع يانيك فيريرا، خلال المباريات الثلاثة، بدأ في التطور تدريجيًا من مباراته ضد سيراميكا وصولًا إلى مواجهة مودرن، إلا أن العلامة الثابتة هي التألق في الشوط الثاني بشكل ملحوظ.

ارتفاع واضح في الضغط الهجومي للاعبي الزمالك مع يانيك فيريرا، خلال الشوط الثاني، حيث إن محاولات الأبيض كانت أقل في الشوط الأول في الثلاث مواجهات، وكان أقل معدل (2) فقط ضد سيراميكا.

بينما الشوط الثاني، بات هو ذروة هجوم الأبيض، والمفاجأة أن مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، هي التي شهدت أكبر عدد من المحاولات الهجومية (7)، وعلى الرغم من ذلك، لم يتم إحراز أي هدف.

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

هذه المباراة كانت الاختبار الأول للمدرب البلجيكي مع الزمالك، ووقتها جاءت أرقام الزمالك الهجومية على النحو التالي:

(7) تسديدات (3) منها على المرمى.

(2) الشوط الأول - (5) الشوط الثاني.

حيث إن الشوط الثاني شهد 72% من القوة الهجومية للفريق الأبيض، حتى أن الهدفين جاءوا في نفس الشوط.

الزمالك ضد المقاولون العرب

كان من المتوقع أن يشهد هجوم الزمالك تطورًا أكبر في هذه المباراة الثانية، إلا أنه على الرغم من زيادة المحاولات الهجومية، انتهت المواجهة بالتعادل السلبي، وجاء معدل المحاولات كما يلي:

(11) تسديدة (1) منها على المرمى.

(4) الشوط الأول - (7) الشوط الثاني.

حيث إن الشوط الثاني شهد 64% من القوة الهجومية، ليجدد الزملك نفسه ويكثف هجومه بصورة أكبر، لكن كان الأمر دون جدوى.

الزمالك ضد مودرن سبورت

هذه المواجهة الثالثة، ربما أكثرهم نضجًا، حيث إنها شهدت أكبر كم من ترجمة المحاولات الهجومية على المرمى، بواقع (5) من أصل (9) خلال المواجهة بالكامل.

وكان المحاولات (3) بالشوط الأول، مقابل (6) في الشوط الثاني الذي مثل 67% من القوة الهجومية، كما أنه شهد تسجيل الهدف الثاني عن طريق شيكو بانزا.

يبدو أن الشوط الثاني المعروف دائمًا بـ "شوط المدربين"، يكون بمثابة تحولًا هجوميًا بشكل دائم في كل مباراة مع يانيك فيريرا، كما أن المؤشرات توضح أنه بتوالي المواجهات، ستكون التحسن أكبر في استغلال الفرص وترجمة المحاولات إلى أهداف أو على الأقل إلى كرات أكثر خطورة على المنافس.