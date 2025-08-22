نشر يلا كورة عدد من الموضوعات الهامة، على مدار يوم أمس الخميس، يأتي على رأسها انتصار الزمالك، وتطورات ملف سحب أرض السادس من أكتوبر.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

الصفقات تنصر الزمالك

حقق فريق الزمالك الفوز مساء أمس الخميس، أمام مودرن سبورت بنتيجة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

مناشدة الزمالك

وجّه نادي الزمالك مناشدة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة قطعة الأرض التي كانت مخصصة للنادي في مدينة 6 أكتوبر.

تعديل قانون الرياضة

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات.

جلسة مجلس الزمالك مع وزير الإسكان

عقد بعض المسؤولين في نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب رئيس النادي مع وزير الإسكان في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث مشكلة سحب أرض 6 أكتوبر.

المندوه يكشف تحركات الزمالك

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تحركات إدارة "القلعة البيضاء" عقب الجلسة التي عقدت بين حسين لبيب، رئيس النادي، ووزير الإسكان شريف مجدي الشربيني.

الشناوي يتدرب منفردًا

حرص محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الذهاب إلى ملعب التتش، والتدرب منفردًا، بالتزامن مع حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات.

تجهيز إمام عاشور

يبدو أن غياب إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، عن مباراة فريقه ضد غزل المحلة بات أمرا حتميا للاطمئنان عليه استعدادا للمباريات القادمة.

لاعب الزمالك رحل مفلسًا (حوار)

كشفت زوجة البنيني رزاق أوموتويوسي، لاعب الزمالك والنصر السعودي السابق، عن معاناته من أزمة مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة من حياته قبل وفاته المفاجئة.

أعمال حفر استاد الأهلي

كشف مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة" أن أعمال الإنشاء الخاصة بالاستاد الجديد للأهلي لم تتوقف، مشددًا على أن ما تردد بشأن العثور على "كتلة خرسانية" أثناء الحفر غير صحيح.

رسالة جماهير الزمالك

وجهت جماهير نادي الزمالك رسالة للاعبين خلال مباراة مودرن سبورت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.