كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك عن إصابة لاعب الوسط أحمد حمدي بشد في العضلة الأمامية، حيث يخضع اليوم الجمعة لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه المحتملة عن الملاعب.

وبحسب موقع الكونسلتو نقلًا عن "Cleveland Clinic”"، فإن شد أو تمزق العضلة الأمامية يعد من الإصابات الشائعة لدى الرياضيين، خصوصًا لاعبي كرة القدم وكرة السلة، نتيجة لطبيعة الحركات المفاجئة التي يقومون بها.

ما هي عضلة الفخذ الأمامية؟

عضلات الفخذ الأمامية تقع في مقدمة الفخذ، وتبدأ من الحوض وعظم الفخذ وتمتد إلى أسفل حتى الرضفة وعظم القصبة، وتشمل التالي:

- عضلات الرباعية على خمس عضلات: المتسعة الوحشية، وموترة العضلة المتسعة المتوسطة، والعضلة المتسعة المتوسطة، والعضلة المتسعة الإنسية، والمستقيمة الفخذية.

- عضلة العانة وهي عضلة مسطحة تمتد من مقدمة الحوض إلى أعلى عظم الفخذ.

- العضلة الخياطية، وهي عضلة طويلة ورفيعة، وهي الأطول في الجسم، تبدأ من الفخذ، ثم تلتف حول مقدمة الفخذ، ثم تتجه نحو الركبة.

- العضلة الحرقفية القطنية، وتتكون من عضلتين منفصلتين العضلة القطنية الكبرى والعضلة الحرقفية، وتمتدان عبر الفخذ من الحوض إلى الركبة.



ما أعراض تمزق عضلات الفخذ الأمامية؟

تشمل أعراض تمزق وشد عضلات الفخذ الفخد ما يلي:

- كدمات أو تغير لون الجلد.

- الشعور بالحرقان أو الوخز.

- تشنج العضلات. - ضعف العضلات.

- ألم مفاجئ وشديد في الساق.

- صعوبة في تحمل الوزن على الساق.



ما عوامل الخطر لإصابة عضلات الفخذ الأمامية؟

إصابات عضلات الفخذ الأمامية شائعة لدى الرياضيين بسبب حركات أجسامهم غالبًا ما تصيب هذه الإصابات لاعبي كرة القدم وكرة السلة، والجميع مُعرض لخطر إصابات عضلات الفخذ إذا كان:

- لا يتحرك لفترات طويلة.

- لا يقوم بالإحماء قبل النشاط البدني ولا تبرد بعده.



ما طرق الوقاية من إصابات عضلة الفخذ الأمامية؟

- عدم ممارسة الرياضة على الألم، إذا كان هناك شيء مؤلم فيفضل التوقف وأخذ استراحة.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين.

- ممارسة النشاط البدني بانتظام.

- الحافظ على وزن صحي مناسب.

- الحافظ على رطوبة الجسم بشرب كميات كبيرة من الماء.

- الإحماء الجيد قبل القيام بأي نشاط بدني، ثم زيادة شدته تدريجيًا.

- ارتداء أحذية مناسبة.