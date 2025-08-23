المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ملف يلا كورة.. خطة انتخابات الأهلي.. رسائل الزمالك.. واعتماد لجنة الحكام

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:15 ص 23/08/2025
كرة الدوري

الدوري المصري

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها تعديل مواعيد وملاعب عدة مباريات في الدور الأول ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد وملاعب 7 مباريات في الدوري

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، بيانًا تعلن من خلاله تعديل بعض مواعيد وملاعب مباريات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

اقرأ التفاصيل: تعديل مواعيد وملاعب 7 مباريات في الدوري

اللائحة التنفيذية ترسم خارطة الطريق.. يلا كورة يكشف خطة الأهلي لانتخابات مجلسه الجديد

يتنظر النادي الأهلي إعلان وزارة الشباب والرياضة للائحة التنفيذية لتعديلات قانون الرياضة لإعلان خارطة الطريق لمجلس إدارة جديد.

اقرأ التفاصيل: يلا كورة يكشف خطة الأهلي لانتخابات مجلسه الجديد

حسام المندوه: أرض أكتوبر حياة أو موت لنادي الزمالك

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تفاصيل التحركات الأخيرة التي يقوم بها مجلس الإدارة بشأن أزمة سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن الملف يمثل "حياة أو موت" بالنسبة للقلعة البيضاء.

اقرأ التفاصيل: حسام المندوه: أرض أكتوبر حياة أو موت لنادي الزمالك

بحضور جهاد جريشة.. اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد 2025-2026.

اقرأ التفاصيل: بحضور جهاد جريشة.. اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام

استعدادًا لمواجهة المحلة.. الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي (صور)

شارك محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة فريق غزل المحلة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: محمد الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية (صور)

المستشار القانوني للزمالك يتحدث عن.. التظلم على سحب أرض أكتوبر

تحدث كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن الخطوات التي يستعد للقيام بها بخصوص أزمة سحب قطعة الأرض التي كانت ممنوحة للنادي في 6 أكتوبر.

اقرأ التفاصيل: مستشار الزمالك يتحدث عن التظلم على سحب أرض أكتوبر

يلا كورة يكشف حقيقة تولي أسامة هلال لجنة التعاقدات بالأهلي

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف أسامة هلال قائمًا بأعمال مدير التعاقدات بالنادي، نظرًا للدور الذي لعبه داخل النادي خلال الفترة الماضية.

اقرأ التفاصيل: حقيقة تولي أسامة هلال لجنة التعاقدات بالأهلي

مرموش يتحدث عن.. قمة مستوى صلاح.. التدرب مع جوارديولا.. وشراكة هالاند

تحدث الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي، عن تألق محمد صلاح، والتدرب تحت قيادة بيب جوارديولا، بالإضافة إلى اللعب بجوار إرلينج هالاند.

اقرأ التفاصيل: عمر مرموش يتحدث عن محمد صلاح والأفضل في البريميرليج

 

الزمالك الأهلي ملف يلا كورة

