أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم السبت، عقوبات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026".

وأقيمت الجولة الثالثة في الدوري على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

ولم يخض الأهلي تلك الجولة لأنه كان "باي" وفقا لنظام جدول الدوري في موسمه الاستثنائي الذي يضم 21 فريقا.

عقوبات الجولة الثالثة في الدوري

مباراة مودرن سبورت والزمالك:

إيقاف أرنولد أدريان يبا، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة فاركو وطلائع الجيش:

إيقاف حسام سويسي لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الإسماعيلي والاتحاد:

إيقاف عبد الله جمال فهمي علي معتوق، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف أحمد العجوز المدرب العام لفريق الإسماعيلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه؛ وذلك للطرد.

كما تم توقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب الدخول لأرض الملعب للاعتراض.

إيقاف أحمد سامي مدرب الاتحاد لثلاث مباريات

إيقاف عمرو جمعة أحمد محمد جمعة لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

منع أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري من مرافقة الفريق ثلاث مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب محاولة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه.

مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي:

إيقاف عمر مجدي فتحي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف محمد سمير سعد علي، لاعب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الجونة وغزل المحلة:

إيقاف محمود صبحي محمود سالم لاعب فريق غزل المحلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود:

إيقاف محمد بيومي محمد العريان، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

