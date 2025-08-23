المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تغريم الزمالك وإيقاف مدرب للاعتداء على الحكم.. عقوبات الجولة الثالثة في الدوري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:29 م 23/08/2025
الزمالك

مودرن سبورت ضد الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم السبت، عقوبات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026".

وأقيمت الجولة الثالثة في الدوري على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

ولم يخض الأهلي تلك الجولة لأنه كان "باي" وفقا لنظام جدول الدوري في موسمه الاستثنائي الذي يضم 21 فريقا.

طالع نتائج الدوري المصري من هنا

طالع مباريات الجولة الرابعة في الدوري من هنا

عقوبات الجولة الثالثة في الدوري

مباراة مودرن سبورت والزمالك:

إيقاف أرنولد أدريان يبا، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة فاركو وطلائع الجيش:

إيقاف حسام سويسي لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الإسماعيلي والاتحاد:

إيقاف عبد الله جمال فهمي علي معتوق، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف أحمد العجوز المدرب العام لفريق الإسماعيلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه؛ وذلك للطرد.

كما تم توقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب الدخول لأرض الملعب للاعتراض.

إيقاف أحمد سامي مدرب الاتحاد لثلاث مباريات

إيقاف عمرو جمعة أحمد محمد جمعة لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

منع أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري من مرافقة الفريق ثلاث مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب محاولة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه.

مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي:

إيقاف عمر مجدي فتحي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف محمد سمير سعد علي، لاعب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الجونة وغزل المحلة:

إيقاف محمود صبحي محمود سالم لاعب فريق غزل المحلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود:

إيقاف محمد بيومي محمد العريان، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا من هنا

الزمالك الزمالك الدوري المصري مودرن سبورت عقوبات الدوري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521158/-تغريم-الزمالك-وإيقاف-مدرب-للاعتداء-على-الحكم-عقوبات-الجولة-الثالثة-في-الدوري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" تغريم الزمالك وإيقاف مدرب للاعتداء على الحكم.. عقوبات الجولة الثالثة في الدوري", "alternativeHeadline":" تغريم الزمالك.. عقوبات الجولة الثالثة في الدوري المصري", "description": "أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم السبت، عقوبات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026". ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/زمك2025_8_21_22_48.webp", "keywords": "الزمالك-الدوري المصري-عقوبات الدوري-الزمالك-مودرن سبورت", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521158/-تغريم-الزمالك-وإيقاف-مدرب-للاعتداء-على-الحكم-عقوبات-الجولة-الثالثة-في-الدوري", "articleBody": "أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم السبت، عقوبات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي "2025-2026".وأقيمت الجولة الثالثة في الدوري على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.ولم يخض الأهلي تلك الجولة لأنه كان "باي" وفقا لنظام جدول الدوري في موسمه الاستثنائي الذي يضم 21 فريقا.طالع نتائج الدوري المصري من هناطالع مباريات الجولة الرابعة في الدوري من هناعقوبات الجولة الثالثة في الدوريمباراة مودرن سبورت والزمالك:إيقاف أرنولد أدريان يبا، لاعب فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها&nbsp;5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.توقيع غرامة مالية على فريق الزمالك قيمتها&nbsp;50 ألف&nbsp;جنيه؛ وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.مباراة فاركو وطلائع الجيش:إيقاف حسام سويسي لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف&nbsp;جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.مباراة الإسماعيلي والاتحاد:إيقاف عبد الله جمال فهمي علي معتوق، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.إيقاف أحمد العجوز المدرب العام لفريق الإسماعيلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها&nbsp;10 آلاف جنيه؛ وذلك للطرد.كما تم توقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 5 آلاف&nbsp;جنيه؛ وذلك بسبب الدخول لأرض الملعب للاعتراض.إيقاف أحمد سامي مدرب الاتحاد لثلاث مبارياتإيقاف عمرو جمعة أحمد محمد جمعة لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.منع أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري من مرافقة الفريق ثلاث مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب محاولة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه.مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي:إيقاف عمر مجدي فتحي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.إيقاف محمد سمير سعد علي، لاعب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.مباراة الجونة وغزل المحلة:إيقاف محمود صبحي محمود سالم لاعب فريق غزل المحلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف&nbsp;جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود:إيقاف محمد بيومي محمد العريان، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.طالع جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا من هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/زمك2025_8_21_22_48.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 23T17:29: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-23T17:35:04+03:00", "datePublished" : "2025-08-23T17:29:00+03:00" }