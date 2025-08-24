المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جدول مباريات اليوم.. 3 مواجهات محلية.. وريال مدريد يواجه أوفييدو.. وانطلاق دوري السيدات

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:02 ص 24/08/2025
ريال مدريد

فريق ريال مدريد

يشهد اليوم الأحد 24 أغسطس الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات المحلية والعالمية، والتي يأتي على رأسها انطلاق منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري، بثلاث مواجهات قوية.

مانشستر يونايتد يصطدم بفولهام.. وظهور مرتقب لمصطفى محمد

كما يلتقي مساء اليوم ريال مدريد مع نظيره ريال أوفييدو العائد ضمن منافسات الدوري الإسباني، ويصطدم مانشستر يونايتد بمضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق اليوم منافسات الموسم الجديد من دوري السيدات في مصر، بينما ينتظر مصطفى محمد خوض مباراته الثانية هذا الموسم مع نانت ضد ستراسبورج بالدوري الفرنسي.

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنا

وإليكم أبرز المباريات

الدوري المصري

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي - الساعة 6 مساءً - أون سبورت1.

طلائع الجيش × الإسماعيلي - الساعة 9 مساءً - أون سبورت1.

إنبي × الجونة - الساعة 9 مساءً - أون سبورت2.

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × نوتنجهام فورست - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

إيفرتون × برايتون - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

فولهام × مانشستر يونايتد - الساعة 6:30 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الدوري الإسباني

أوساسونا × فالنسيا - الساعة 6 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

ريال سوسيداد × إسبانيول - الساعة 8:30 مساءً بي إن سبورتس HD5.

ريال أوفييدو × ريال مدريد - الساعة 10:30 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الدوري الفرنسي

نانت × ستراسبورج - 9:45 مساءً - بي إن سبورتس إكسترا 2.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × بارما - الساعة 9:45 مساءً.

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك × إس أي كا أف سي الرياضي - الساعة 4:30 مساءً.

بالم هيلز × الأهلي - الساعة 4:30 مساءً.

وادي دجلة × المقاولون العرب - الساعة 4:30 مساءً.

رع × مسار - الساعة 4:30 مساءً.

أخبار الميركاتو

الكسندر اساك

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

