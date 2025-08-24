يشهد اليوم الأحد 24 أغسطس الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات المحلية والعالمية، والتي يأتي على رأسها انطلاق منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري، بثلاث مواجهات قوية.

مانشستر يونايتد يصطدم بفولهام.. وظهور مرتقب لمصطفى محمد

كما يلتقي مساء اليوم ريال مدريد مع نظيره ريال أوفييدو العائد ضمن منافسات الدوري الإسباني، ويصطدم مانشستر يونايتد بمضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق اليوم منافسات الموسم الجديد من دوري السيدات في مصر، بينما ينتظر مصطفى محمد خوض مباراته الثانية هذا الموسم مع نانت ضد ستراسبورج بالدوري الفرنسي.

وإليكم أبرز المباريات

الدوري المصري

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي - الساعة 6 مساءً - أون سبورت1.

طلائع الجيش × الإسماعيلي - الساعة 9 مساءً - أون سبورت1.

إنبي × الجونة - الساعة 9 مساءً - أون سبورت2.

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × نوتنجهام فورست - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

إيفرتون × برايتون - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

فولهام × مانشستر يونايتد - الساعة 6:30 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الدوري الإسباني

أوساسونا × فالنسيا - الساعة 6 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

ريال سوسيداد × إسبانيول - الساعة 8:30 مساءً بي إن سبورتس HD5.

ريال أوفييدو × ريال مدريد - الساعة 10:30 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

الدوري الفرنسي

نانت × ستراسبورج - 9:45 مساءً - بي إن سبورتس إكسترا 2.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × بارما - الساعة 9:45 مساءً.

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك × إس أي كا أف سي الرياضي - الساعة 4:30 مساءً.

بالم هيلز × الأهلي - الساعة 4:30 مساءً.

وادي دجلة × المقاولون العرب - الساعة 4:30 مساءً.

رع × مسار - الساعة 4:30 مساءً.