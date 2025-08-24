المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مهارة ماهر وبصمة زيزو.. أرقام الدوري المصري في 3 جولات

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:56 م 24/08/2025
ناصر ماهر لاعب الزمالك

ناصر ماهر لاعب الزمالك

تنطلق مساء اليوم منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز، بعد مرور 3 جولات، شهدت الكثير من التعادلات السلبية.

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه نادي الزمالك.

المصري أقوى هجوم.. وصلابة دفاعية للجونة وغزل المحلة وحرس الحدود

ويعد المصري صاحب خط الهجوم الأقوى، برصيد 8 أهداف، بينما يمتلك غزل المحلة أفضل خط دفاع بالتساوي مع الجونة وحرس الحدود، حيث لم تستقبل الفرق الثلاثة أي هدف حتى الآن.

غياب الأهلي وصدارة الـ7 نقاط.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثالثة

ويستعرض معكم موقع يلا كورة، أبرز إحصائيات اللاعبين في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن، وفقا لشبكة سوفا سكور، عبر التقرير التالي:

أرقام الدوري المصري.. دغموم الهداف وظهور مميز لثلاثي الزمالك

أهداف: عبد الرحيم دغموم (المصري): 3

صناعة الأهداف: أحمد سيد زيزو (الأهلي): 2

التسديدات: بابا بادجي (سموحة): 12 

المراوغات الناجحة: ناصر ماهر (الزمالك): 5

التمريرات المفتاحية: جوزيف أوشايا (المقاولون العرب): 7

الكرات الطويلة الصحيحة: أحمد سامي (بيراميدز): 28

العرضيات الصحيحة: علي فوزي (مودرن سبورت): 10

الوقوع في مصيدة التسلل: بابا بادجي (سموحة): 4

التمريرات الصحيحة: أحمد سامي (بيراميدز): 181

الفوز بالصراعات الأرضية: محمود بنتايج (الزمالك): 24

الفوز بالصراعات الهوائية: حسام عبد المجيد (الزمالك): 20

خسارة الاستحواذ: جوزيف أوشايا (المقاولون العرب): 69

التصديات: محمود الزنفلي (حرس الحدود): 12

الشباك النظيفة: عامر عامر (غزل المحلة): 3

مباراة الأهلي القادمة
الدوري المصري زيزو ناصر ماهر

