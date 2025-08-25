المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ريبييرو: كنا نستحق الفوز أمام غزل المحلة.. ولدينا قائد للفريق يمتلك شخصية قوية

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:37 م 25/08/2025
ريبييرو

خوسيه ريبييرو

كشف خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، عن مدى صعوبة المباراة التي خاضها الفريق أمام غزل المحلة، والتي جمعت بينهما لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعثر النادي الأهلي بالتعادل السلبي دون أهداف أمام غزل المحلة، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، وأقيم اللقاء في ملعب غزل المحلة.

القائم والعارضة لعبا لصاحب الأرض.. الأهلي يفشل في فك شفرة غزل المحلة بالدوري

تصريحات خوسيه ريبييرو

استهل خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأهلي، حديثه عبر المؤتمر الصحفي، قائلًا: "كنا ندرك أننا سنواجه فريق قوي جدًا على ملعبه وسط جماهيره، وتحسنا بشكل كبير في الشوط الثاني، وخلقنا العديد من الفرص وكنا نستحق الفوز في المباراة".

وأضاف المدرب الإسباني: "طريقة لعبنا قائمة على الفوز في كل مباراة، ولدينا قائد للفريق لديه شخصية قوية وقادر على تخطي ما مر به من صعوبات، ونثق فيه بشدة كحارس مرمى ومستواه كان جيدًا اليوم أمام غزل المحلة".

وانتقل ريبييرو للحديث عن لاعبيه، قائلًا: "محمود تريزيجيه لاعب جيد جدًا ويقدم أفضل ما لديه مع الفريق".

وأضاف ضاحكًا بخصوص مدى جاهزية إمام عاشور لمباراة بيراميدز: "حال جاهزية إمام عاشور لمباراة بيراميدز لن أكشف عن ذلك".

وأتم ريبييرو حديثه: "الفريق خلق 7 فرص على مرمى الخصم وكنا نحاول الفوز في المباراة، ووصلنا إلى الثلث الأخير من الملعب وتفوقنا وخاطرنا، وهاجمنا بعمق ولدينا شراسة هجومية وندرك أهمية الفوز".

بعد التعثر أمام غزل المحلة.. موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز

ويضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره بيراميدز، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب السلام.

ويواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري غزل المحلة خوسيه ريبييرو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

