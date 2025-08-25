المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يتأخر لأول مرة في الدوري.. "رأس" غنام محمد تتقدم لمودرن أمام بيراميدز

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:56 م 25/08/2025
غنام محمد

غنام محمد - لاعب مودرن سبورت

أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول من مباراته مع مودرن سبورت متأخرا بهدف دون رد في اللقاء المقام في بطولة الدوري.

ويلعب بيراميدز مع مودرن سبورت مساء اليوم الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل غنام محمد هدف المباراة الوحيد حتى الآن في الدقيقة العاشرة بعدما استقبل كرة عرضية من الجانب الأيمن ومن ثم استغل الخروج الخاطئ لأحمد الشناوي، وسدد كرة رأسية سكنت الشباك.

وكانت بدايات بيراميدز متعثرة حيث تعادل مع وادي دجلة دون أهداف في الجولة الأولى، قبل أن يهزم الإسماعيلي بنتيجة 1-0، ومن ثم تعادل مع المصري بنتيجة 2-2، ويتأخر حتى الآن أمام مودرن سبورت بهدف دون رد.

أما الفريق الضيف في مباراة اليوم، فتعادل مع الأهلي في الجولة الأولى بنتيجة 2-2، ثم انتصر على الاتحاد بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر من الزمالك بنتيجة 2-1، ثم تقدم اليوم على بيراميدز بهدف غنام محمد.

صاحب الـ28 عاما لعب مع مودرن سبورت في الموسم الماضي 18 مباراة بواقع 1462 دقيقة.

التأخر الأول في الدوري

ويتأخر بيراميدز لأول مرة في الدوري بالنسخة الحالية، بعدما تعادل دون أهداف ضد وادي دجلة، ثم انتصر على الإسماعيلي بنتيجة 1-0، وبعدها تعادل مع المصري بنتيجة 2-2 في لقاء شهد تسجيل الفريق السماوي الهدف الأول في المباراة.

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري مودرن سبورت بيراميدز غنام محمد

