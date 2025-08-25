استبعد البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب نادي الزمالك، 8 لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة فاركو في الدوري.

ويلعب الزمالك مع فاركو مساء الغد الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد أعلن القائمة التي سيخوض بها مباراة فاركو. (للتفاصيل اضغط هنا)

وجاءت غيابات الزمالك كالتالي:

1- محمد السيد.. لأسباب فنية.

2- عبد الحميد معالي.. لأسباب فنية.

3- أحمد حمدي.. لأسباب فنية.

4- سيف الجزيري.. لأسباب فنية.

5- عمرو ناصر.. لأسباب فنية.

6- مهدي سليمان.. لأسباب فنية.

7- محمود جهاد.. لأسباب فنية.

8- أحمد ربيع.. بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

تعديل ملعب المباراة

وكان من المقرر أن تُقام المباراة على ملعب "هيئة قناة السويس"، قبل أن يتم نقلها إلى "استاد السلام" في إطار التعديلات التنظيمية الخاصة بالمسابقة.

وأفادت شركة "تذكرتي" عبر موقعها الرسمي أن المباراة ستُقام على ملعب "السلام"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا مساء أمس الخميس، على حساب مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الثالثة من الدوري.

ويرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات، بعد تحقيق الفوز على كلٍ من سيراميكا كليوباترا (2-0)، ومودرن سبورت (2-1)، والتعادل سلبيًا أمام المقاولون العرب.