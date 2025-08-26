يلتقي نادي الزمالك مع نظيره فاركو، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز، على أرضية استاد السلام.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك وفاركو، في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء، حيث يدخل الفريقان اللقاء بطموحات مختلفة.

ويأمل الزمالك في خطف صدارة الدوري، حال تحقيقه انتصارً عريضًا، أو تعثر نادي المصري المتصدر الحالي لجدول الترتيب، بفارق الأهداف عن الفريق الأبيض.

وجمع الزمالك 7 نقاط في أول 3 جولات، بفوزه على سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت، وتعادله مع المقاولون العرب.

ويتسلح الزمالك بصفقاته الجديدة، وعلى رأسها الثنائي البرازيلي خوان ألفينا والأنجولي شيكو بانزا، بعدما افتتح كلا منهما سجله التهديفي بالقميص الأبيض في الجولة الماضية.

وفي المقابل حصد فاركو نقطة وحيدة، وضعته في قاع جدول الترتيب، بعدما تعادل سلبيًا مع إنبي، وخسر أمام الأهلي ثم طلائع الجيش.

ويتفوق الزمالك تاريخيًا على فاركو، حيث التقى الفريقان في 10 مواجهات من قبل، انتصر فيها الفريق الأبيض 5 مرات، مقابل مرتين لفاركو، و3 تعادلات.

ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميًا محمود ناصف، بينما يتواجد محمود الدسوقي حكمًا لتقنية الفيديو.

بطاقة المباراة

الحدث: الأسبوع الرابع من الدوري المصري

اللقاء: الزمالك ضد فاركو

الموعد: الثلاثاء 26 أغسطس

التوقيت: التاسعة مساءً

الملعب: استاد السلام

القناة الناقلة: أون سبورت1

الحكم: محمود ناصف