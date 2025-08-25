عُقدت مساء اليوم الثلاثاء، جلسة استماع في اتحاد الكرة بشأن شكوى نادي الزمالك ضد أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي الحالي.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة بسبب توقيعه للأهلي بعد نهاية عقده مع الفريق الأبيض.

زيزو وقع في المدة القانونية

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "عُقدت جلسة استماع في اتحاد الكرة بحضور أشرف عبد العزيز، محامي أحمد سيد زيزو، ووالد اللاعب".

وأضاف: "أكد ممثلو لاعب الأهلي خلال الجلسة أن زيزو وقّع على عقود انضمامه للنادي الأهلي في الفترة القانونية، ولم يسيء إلى الزمالك بأي شكل".

وواصل المصدر: "كما أوضحوا أن العقود التي تسلمها الأهلي من اتحاد الكرة بتاريخ 2 يونيو جاءت ضمن الفترة الاستثنائية التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، ما يعني أن التوقيع لم يتم خارج المدة القانونية".

زيزو لعب مع نادي الزمالك بشكل عام 260 مباراة بواقع 20972 دقيقة، سجل خلالهم 84 هدفا وقدم 71 تمريرة حاسمة.

بينما لعب صاحب الـ 29 عاما مع الأهلي 6 مباريات فقط حتى الآن سجل خلالهم هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وانضم زيزو إلى الأهلي قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، أي بعد نهاية الموسم المحلي في مصر وبالتالي نهاية عقده مع الزمالك.