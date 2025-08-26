حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الزمالك وفاركو المقامة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الزمالك مع فاركو على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

ويتطلع الفريق الأبيض لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل استغلال تعثر منافسيه الأهلي وبيراميدز في نفس الجولة.

بداية الفريقين

الزمالك بدأ بطولة الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل سلبيا مع المقاولون العرب دون أهداف في الجولة الثانية، ومن ثم فاز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة.

أما فاركو يبحث عن فوزه الأول في الدوري، بعدما تعادل في الجولة الأولى دون أهداف مع إنبي، ومن ثم تلقى هزيمة من الأهلي بنتيجة 4-1، وتلقى هزيمة ثانية أمام طلائع الجيش في الجولة الثالثة.

ماذا يفعل الزمالك عندما يتعادل في الشوط الأول ضد فاركو؟

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينتهي فيها الشوط الأول بين الزمالك وفاركو بالتعادل بل تكررت مرتين وهذا ما سنوضحه في الآتي:

1- يوم 12 أبريل 2022.. تعادل الفريقان في الشوط الأول دون أهداف وانتهت المباراة بنفس النتيجة، في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الـ14 لبطولة الدوري المصري 2021-22.

2- يوم 3 يوليو 2024.. تعادل الفريقان في الشوط الأول 1-1 وانتهت بنفس النتيجة، ضمن مباريات الجولة 29 لبطولة الدوري المصري 2023-24.

يشار إلى أن الزمالك يملك فرصة الانقضاض على صدارة الدوري المصري هذا المساء، حال تفوقه على فاركو. (طالع الترتيب من هنا)