للإعلان معنا سياسة الخصوصية
بعد عودته أساسيًا.. ماذا قدم فتوح في مباراة الزمالك وفاركو؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:45 م 26/08/2025
أحمد فتوح

أحمد فتوح - الظهير الأيسر للزمالك

ظهر أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، بشكل جيد خلال مباراة فريقه ضد فاركو ببطولة الدوري.

والتقى الزمالك مع فاركو مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فاركو، مستغلًا تعثر الأهلي وبيراميدز في الجولة الرابعة، من أجل الزحف نحو صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

أرقام أحمد فتوح أمام فاركو

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه فتوح أمام فاركو

لعب 58 دقيقة.

الالتحامات الأرضية 6 فاز في 1.

خسارة الاستحواذ 12 مرة.

لمس الكرة 68 مرة.

التمريرات الدقيقة 42 من 49 تمريرة بنسبة نجاح 86%.

الكرات الطولية 1 ونجح فيها.

محاولات المراوغة مرة ولم ينجح فيها.

يشار إلى أن أحمد فتوح ظهر أساسيا لأول مرة في الموسم الحالي بعدما غاب بقرار من جهاز الكرة عن أول 3 مباريات في الدوري، كما أن أخر مباراة لعبها فتوح أساسيا كانت مع نهاية الموسم الماضي أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر والذي أقيم يوم 5 يونيو 2025.

وكان الزمالك قد أعلن معاقبة فتوح بعدما ظهر في حفلة غنائية دون الحصول على إذن الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري فاركو فتوح

