حقق نادي الزمالك فوزا غاليا مساء اليوم الثلاثاء، أمام فاركو بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدوري المصري.

ولعب الزمالك مع فاركو مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك حريصا على تحقيق الفوز من أجل استغلال تعثر الأهلي وبيراميدز في الجولة الرابعة بالتعادل والهزيمة على الترتيب، بالأخص وأن المنافسة ستكون مشتعلة في الموسم الحالي.

وسجل شيكو بانزا هدف الزمالك الوحيد في المباراة عند الدقيقة 48 بعدما سدد كرة قوية سكنت الشباك.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ومن المقرر أن يغلق نادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا صفحة مباراة فاركو ويركز على مواجهة وادي دجلة التي ستقام يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع وادي دجلة يوم الأحد المقبل، في التاسعة مساءً على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة، يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

أما فاركو الذي تلقى 3 هزائم وتعادل مرة واحدة يتواجد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

