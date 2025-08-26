المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد الفوز على فاركو.. موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:03 م 26/08/2025
الزمالك وفاركو

صورة من مباراة الزمالك وفاركو

حقق نادي الزمالك فوزا غاليا مساء اليوم الثلاثاء، أمام فاركو بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدوري المصري.

ولعب الزمالك مع فاركو مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك حريصا على تحقيق الفوز من أجل استغلال تعثر الأهلي وبيراميدز في الجولة الرابعة بالتعادل والهزيمة على الترتيب، بالأخص وأن المنافسة ستكون مشتعلة في الموسم الحالي.

وسجل شيكو بانزا هدف الزمالك الوحيد في المباراة عند الدقيقة 48 بعدما سدد كرة قوية سكنت الشباك.

للتعرف على نتائج الجولة الرابعة اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك القادمة

ومن المقرر أن يغلق نادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا صفحة مباراة فاركو ويركز على مواجهة وادي دجلة التي ستقام يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع وادي دجلة يوم الأحد المقبل، في التاسعة مساءً على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة، يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

أما فاركو الذي تلقى 3 هزائم وتعادل مرة واحدة يتواجد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

للتعرف على ترتيب الدوري باستمرار اضغط هنا

الزمالك الدوري المصري وادي دجلة فاركو

< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521512/بعد-الفوز-على-فاركو-موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-في-الدوري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بعد الفوز على فاركو.. موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري", "alternativeHeadline":"موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري", "description": "حقق نادي الزمالك فوزا غاليا مساء اليوم الثلاثاء، أمام فاركو بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدوري المصري.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/26/92d6433e-365d-4b76-9634-1ef205bab4ac2025_8_26_22_52.webp", "keywords": "الزمالك-فاركو-الدوري المصري-وادي دجلة", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521512/بعد-الفوز-على-فاركو-موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-في-الدوري", "articleBody": "حقق نادي الزمالك فوزا غاليا مساء اليوم الثلاثاء، أمام فاركو بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدوري المصري.ولعب الزمالك مع فاركو مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.وكان الزمالك حريصا على تحقيق الفوز من أجل استغلال تعثر الأهلي وبيراميدز في الجولة الرابعة بالتعادل والهزيمة على الترتيب، بالأخص وأن المنافسة ستكون مشتعلة في الموسم الحالي.وسجل شيكو بانزا هدف الزمالك الوحيد في المباراة عند الدقيقة 48 بعدما سدد كرة قوية سكنت الشباك.للتعرف على نتائج الجولة الرابعة اضغط هناموعد مباراة الزمالك القادمةومن المقرر أن يغلق نادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا صفحة مباراة فاركو ويركز على مواجهة وادي دجلة التي ستقام يوم الأحد المقبل.ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع وادي دجلة يوم الأحد المقبل، في التاسعة مساءً على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري.وبهذه النتيجة، يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 10 نقاط.أما فاركو الذي تلقى 3 هزائم وتعادل مرة واحدة يتواجد في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.للتعرف على ترتيب الدوري باستمرار اضغط هنا", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/26/92d6433e-365d-4b76-9634-1ef205bab4ac2025_8_26_22_52.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 26T23:03: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-26T23:03:23+03:00", "datePublished" : "2025-08-26T23:03:00+03:00" }