واصل نادي الزمالك انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما حقق مساء اليوم الثلاثاء، الفوز ضد فاركو بنتيجة 1-0.

وانتصر الزمالك بنتيجة 1-0 على فاركو، في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ليحتل الفريق الأبيض صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن المصري وبتروجيت.

بينما استمرت معاناة فاركو هذا الموسم، إذ جمع فريق المدرب أحمد خطاب نقطة واحدة من التعادل مع إنبي قبل أن يخسر 3 مباريات متتالية أمام كل من الأهلي وطلائع الجيش والزمالك على الترتيب.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع وادي دجلة يوم الأحد المقبل، في التاسعة مساءً على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري.

لقطات من مباراة الزمالك وفاركو

وشهدت لقطات مباراة الزمالك وفاركو فرحة كبيرة من شيكو بانزا مسجل الهدف الوحيد في المباراة، كما احتفل معه جميع لاعبي الفريق الأبيض الذي تكلل مجهودهم بالفوز.

كما تزينت مشاركة نادي الزمالك بوجود أحمد فتوح، الذي عاد من جديد للتشكيل الأساسي بعد غياب في أول 3 مباريات بقرار من الجهاز الإداري والفني بسبب ظهوره في حفل غنائي دون الحصول على إذن.

وظل يانيك فيريرا مدرب الزمالك، يمنح لاعبيه تعليمات من أجل تنفيذها في المباراة، وهو ما ظهر أيضا في لقطات المباراة.

للتعرف على لقطات من مباراة الزمالك وفاركو اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم